Expert: Češi potřebují zrychlit. Dočkal jako Horváth, šance pro Černého

Co říkáte na utkání s Německem?

„Ukázal se rozdíl mezi námi a německým fotbalem. Tím je především dynamika v závěrečné fázi. Bohužel, my ji nemáme. Předfinální i finální fázi máme pomalou, upracovanou, hodně čitelnou. V prostřední části hřiště se hodně napracujeme, to bylo vidět i ve druhém poločase, kdy jsme nasadili velmi dobrou sestavu. Ale stejně se hodně nalopotíme na to, než si vytvoříme vyloženou šanci. Oproti Němcům, kteří mají ohromně rychlou přechodovou fázi a lehce trestají chyby. Na to se musíme zaměřit. Hrát velice jednoduše, rychle a účelně kolmo k bráně. Tohle nám nejde.“

Podepsala se na výkonu odlišná sestava?

„Určitě. Sehranost hraje velkou roli právě v přechodové fázi a tu jsme neměli. Dělali nám problémy i jednoduché kombinace zezadu, tam jsme ztráceli míče, to přičítám také nové sestavě. V první půli si to nesedlo.“

Je trojice Král, Darida, Souček, kteří hráli ve druhém poločase, ideální variantou do středu zálohy?

„Rozhodně. Velkým plusem téhle trojky je její variabilita. Kdokoliv z nich může být na hrotu, kterýkoliv z nich může být mezi obránci při rozehrávce i při bránění. Oni si vyhoví, líbilo se mi to. Ale zase. Do koncovky nemáme hráče, kteří by účelně nabíhali a řekli si o míč. Také podpora krajních obránců nebyla taková, jakou bychom potřebovali. Ale pevně věřím, že až nastoupí ideální jedenáctka, tak se tohle zlepší.“

Měl by v základní sestavě vydržet Bořek Dočkal, nebo má zmíněná trojice dostávat přednost?

„On má stále stejný styl hry. Ale zdá se mi, že se teď dostal trošku mimo obvyklou formu, déle mu to trvá. Pořád jsou fáze hry, kdy je velmi platný, dává tomu myšlenku. Ale jde o to, aby kolem něj hráli ostatní na sto procent. On není takový, aby to táhnul sám a ostatní se k němu přidali. Trenér v reprezentaci by ho měl využívat hlavně v určitých zápasech.“