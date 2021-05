Kdy Koller nejvíc naštval Brücknera? Na tréninku to dal pocítit, vzpomíná

V edici deníku Sport vychází kniha Koller: Byl to víc než sen . Nejlepší střelec v historii národního týmu se v první autorizované zpovědi ohlíží za cestou ze Smetanovy Lhoty do světového fotbalu, působení v Monaku či Dortmundu a silným reprezentačním týmem pod vedením Karla Brücknera. Vzpomene mimo jiné na to, kdy legendárního trenéra viděl nejvíc naštvaného. O co šlo? Přečtěte si ukázku z nové knihy.

„To bylo v srpnu 2002 a Martinu Vaniakovi se narodil syn,“ začíná Koller ohlédnutí. „My jsme ho šli zapít do hospody. Do zápasu zbývaly tři dny. Večerka už padla, když v tom za námi do hospody přiběhl vedoucí mužstva pan Dudl. A povídá: ‚Trenér na vás čeká na recepci, nasranej!‘ Tak jsme se vrátili a on opravdu hodně naštvaný byl. Což nám nezabránilo, abychom toho večera zdrhli znovu ještě jednou. Což ani nevím, jestli ví.“

Svou zlobu dal Brückner pocítit i druhý den na tréninku. „Snad i říkal, že to takhle nemá cenu, že trénink ruší, že jsme hrozní. Navíc sraz probíhal v jeho rodné Olomouci, takže si to bral víc, tím spíš, že už na tréninky chodilo hodně lidí, klidně třeba tři tisíce. Nechtěl, aby viděli špatný trénink. A taky se asi bál případné ostudy v samotném zápase. Těžce to nesl,“ pamatuje Koller.

„My se neopili, jen jsme nedodrželi večerku. Byli jsme tam asi o dvě hodiny dýl, do půlnoci. Nechtělo se nám jít v půl desáté na hotel. Ale i tak to bylo nejvíc, kdy jsem ho viděl naštvaného,“ říká nejlepší střelec české reprezentace.

A kdy ho pan Brückner přiměl k slzám?

