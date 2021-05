Koller o konfliktu ve Spartě: Siegl nebyl zvyklý na lavičku, Kouba řval

V edici deníku Sport vychází kniha Koller: Byl to víc než sen. Nejlepší střelec v historii národního týmu se v první autorizované zpovědi ohlíží za cestou ze Smetanovy Lhoty do světového fotbalu, působení v Monaku či Dortmundu a silným reprezentačním týmem pod vedením Karla Brücknera. V jedné z kapitol dojde i na štaci ve Spartě, kde Jan Koller zažil konflikt s hvězdami letenských. O co šlo? Přečtěte si ukázku z nové knihy.

„V generálce jsem dal dva góly, takže se dalo čekat, že budu v základu i na ligu. Tam začal problém mezi mnou a Horstem Sieglem. Horst byl ve Spartě hvězda a nebyl zvyklý na lavičku,“ vzpomíná Koller na počátek rozporů.

„Ze začátku bylo všechno v pohodě, ok, ale pak jsem začal cítit, že kabina jde proti mně. Možná to bylo i tím, že moje výkonnost šla trochu dolů. Nadávali mi i na tréninku. Řvali na mě za každou kravinu. Hodně třeba Petr Kouba. Bylo to dost nepříjemné,“ píše v knižní zpovědi, kterou sepsal s redaktorem Sportu Ondřejem Škvorem.

Odstřihnutý od zbytku týmu byl i v jiných případech. „Probíhalo nějaké zápisné. Já jsem dorazil, ještě tam ani nebyli všichni, takže židle byly volné, a oni mi řekli, abych si sedl k jinému stolu. Vedle. Tam jsme seděli čtyři jako nějací odřezci. Jestli to šlo od Horsta, to já nevím. On to navenek nedával najevo. Spíš od ostatních. Hlavně Petr Kouba po mně šel, ale i někteří další. Oni samozřejmě byli jedna parta. Ti starší, co spolu v klubu začínali. Chtěli Horstovi asi pomoct, být s ním. Zda za tím stál on, to nevím.“

A co spoluhráčům ve Spartě řekl, když v něm bouchly saze?