První knižní zpověď Kollera. Řekl vše o Spartě, rodině i penězích

Fotbalista a člověk s výjimečným příběhem. Ještě v jednadvaceti Jan Koller třídil v protiatomovém bunkru mince a sportoval jenom na žízeň. Tu uměl mít pořádnou. Teď o něm každý fanda sportu ví, že nikdo nevstřelil v národním dresu více gólů než on. Cesta, kterou musel projít, je mimořádná. Docela dobrý důvod pro knihu, ne?

Ta kniha je čerstvě na trhu. Vyšla ve speciální edici deníku Sport a nese podtitul Byl to víc než sen. „Název opravdu sedí. Protože mně se o něčem takovém ani nesnilo,“ přiznává Jan Koller. „Beru to tak, že tohle je moje první knížka. Sice už nějaké vyšly, ale tahle je první, na níž jsem se podílel. Všechno, co v ní říkám, je pravda,“ tvrdí.

A to, co v ní říká, nenudí. „Vzal jsem to od dětství ve Smetanově Lhotě, přes divokou pubertu, nevynechal jsem žádné angažmá. Mluvil jsem otevřeně o vztazích v klubech, mezi hráči. Nevyhnul jsem se citlivému konfliktu ve Spartě, nevynechal jsem ani Hedviku a své dcery. Vyprávěl jsem i o penězích, které jsem si vydělal. Musím říct, že mě až překvapilo, co všechno jsem o sobě napovídal.“

Co neprozradil on, pověděli ti, kteří ho kariérou provázeli. Třeba historka od Tygra v podání Vladimíra Šmicera – o pivo v ní nebude nouze – stojí za to. „Byl tam Andreas Köpke a pořád opakoval Umglaublich!“ směje se Šmicer ještě po letech.

Kollerovy vzpomínky doplňuje velké množství fotografií, včetně těch dosud nepublikovaných z dětství či ze soukromí. Nechybí ani bohatá statistická příloha.

Kniha vznikala i na hřišti ve Smetanově Lhotě. Zrovna v tu chvíli tam parta šesti kluků hrála na dvě. Jan Koller je pozoroval a do hlavy mu skákaly klučičí vzpomínky. „Jako my. Akorát že nás bylo asi pětkrát tolik,“ poví. „Byl bych rád, kdyby tahle moje knížka třeba i ukázala dětem, že sportování dává smysl a že když člověk máká, může to dotáhnout daleko.“

Jemu se to podařilo. Za 115 let odehrál český nebo československý národní tým 808 zápasů. Nikdo v nich nedokázal vstřelit víc gólů než Jan Koller – pětapadesát. Muž s výjimečným příběhem.

