Copa América: Finále dekády! Messi chce zlomit kletbu proti Neymarovi

Když se naposledy potkaly Brazílie s Argentinou ve finále Copa América, zřejmě nikdo netušil, na jak dlouhou dobu je to naposledy. Lionel Messi měl tehdy ještě vlasy k ramenům. Neymar? Toho téměř nikdo neznal. V mládeži Santosu teprve vyhlížel pubertu.

Už je to dlouhých 14 let, kdy „kanárci“ vyhráli díky trefám Baptisty, vlastní Ayaly a Alvese s přehledem 3:0.

Nyní se jihoamerická klasika vrací v plné parádě. V neděli dvě hodiny po půlnoci středoevropského času si to někdejší parťáci z Barcelony v národních barvách rozdají naostro. „Přeji si do finále Argentinu,“ vypálil Neymar krátce poté, co Brazílie vyřídila Peru. „Mám tam přátele. Ale hrajeme doma, takže vyhrajeme my,“ chechtal se.

Počet vítězství na Copa América 15 - Uruguay 14 - Argentina 9 - Brazílie 2 - Paraguay, Peru, Chile 1 - Kolumbie, Bolívie

Není divu. Zatímco opora Paris Saint Germain má v 29 letech stále ještě čas na několik reparátů, o pět let starší rodák z Rosária se pomalu blíží do finiše. I on proti Kolumbii zabral a dostal Argentinu do finálového utkání. „Jestli si něco opravdu přeji, je to vyhrát trofej s národním týmem,“ prohlásil. „Proti Neymarovi to bude speciální zápas, vím, že si mě přál, jsme přátelé. Na hřišti si ale nic nedarujeme. Půjdu vyhrát.“

Vždyť dosud z pěti příležitostí nezvítězil Messi ani jednou, do finále se přitom podíval hned třikrát. Vyjde to na šestý pokus? Argentina žádá triumf. Lidé chtějí po úmrtí Diega Maradony důvod k radosti. Selhání přivede jen další dny zmaru.

Tlak na Messiho bedrech je obrovský. Dosud žádného respektovaného úspěchu s národním týmem nedosáhl. Zlato z olympiády v roce 2008 se (doma) nepočítá.

Vnímají to soupeři i samotní organizátoři. Semifinále dohrával argentinský kapitán se zakrváceným kotníkem. Kolumbijci vyfasovali celkem šest žlutých karet a všechny přišly po zákrocích na Messiho. Aby pozornosti nebylo málo, zřídila si televize TyC Sports speciální kameru, která během zápasů snímá pouze jeho.

Přesto čerstvě volný hráč s nejistou budoucností (kvůli finančním potížím Barcelony), na šampionátu září. Se čtyřmi góly je nejlepším střelcem a s pěti nahrávkami i nejlepší asistent. Byl to on, kdo vymyslel úvodní trefu pro Lautara Martíneze v semifinále s Kolumbií a následně se trefil i v penaltovém rozstřelu.

Ovšem rozjetý je i jeho někdejší kumpán z Camp Nou: Neymar protančil do finále s bilancí 2+3. Soupeři z jeho ekvilibristiky kypí žluč. S partou ve žlutomodrých dresech si rozumí jako nikdy předtím. Přesto mu rodná země předhazuje tři roky staré fiasko na MS v Rusku.

Neděle však slibuje vřavu. Grandiózní bitvu o vše. Argentina nepadla 19 zápasů v řadě. Naposledy ji pokořila Brazílie v semifinále (2:0) Copa América před dvěma lety. Brazílie nepoznala pocit porážky 13 zápasů v řadě. Byla to... Ano, Argentina, která ji v listopadu před dvěma lety v přátelském utkání přetlačila (1:0).

Definitivní rozsudek nechť vynese Maracaná. Z dvou ikon se stane vítěz a poražený. Hrdina a psanec. Koho jak obsadí?

Finále bez Jesuse

Nedělní vyvrcholení mistrovství Jižní Ameriky zmešká Gabriel Jesus. Brazilská hvězda dostala dvouzápasový trest za červenou kartu ze čtvrtfinále s Chile, které obhájci vyhráli 1:0. Útočník Manchesteru City Jesus byl vyloučen ve druhém poločase za to, že kopl do obličeje Eugenia Menu. Čtyřiadvacetiletý útočník se omluvil, přesto mu jihoamerická konfederace na dva zápasy zastavila činnost a udělila pokutu 5000 dolarů (asi 108 tisíc korun).

Srovnání hvězd na Copa América

Neymar Lionel Messi 29 věk 34 2+3 góly/asistence 4+5 17 vytvořené šance 20 25 faulován 22 Pohár FIFA 2013, stříbro a zlato OH (2012 a 2016) reprezentační úspěchy zlato OH 2008

Cesta do finále