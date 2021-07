Vlezl jim pod kůži! Argentinec mluvil při penaltách a soupeř zahazoval

Lionel Messi proměnil penaltu v rozstřelu a pomohl Argentině do finále • Reuters

Lionel Messi proměnil penaltu v rozstřelu a pomohl Argentině do finále • Reuters

Radost Argentinců z postupu do finále Copa América • Reuters

Radost Argentinců z postupu do finále Copa América • ČTK / AP / Andre Penner

Na pivo spolu nějaký pátek nepůjdou. Emiliano Martínez vydeptal v semifinále Copa América kolumbijské exekutory do stavu, že rovnou tři hráči v rozstřelu poslali balon přímo do jeho rukavic. Někdejší brankář Arsenalu, jenž proslul vytrvalým čekáním na šanci, při postupu do finále zastínil i Lionela Messiho. „Je to fenomén. Věděl jsem, že je vychytá,“ smekl před ním argentinský kapitán.

Někdo klidně vyčkává do poslední vteřiny a pak se vrhne po míči. Jiný brankář zase pobíhá na brankové čáře a doufá, že střelec znejistí. A pak je tu Emiliano Martínez – argentinská jednička v semifinále Copa América rozjela při penaltovém rozstřelu slovní přestřelku s Kolumbijci.

„Jsi nervózní, co? Vidím to na tobě, jak jsi nervózní. Vím, kam kopneš balon. Sleduj, jak ho chytnu. Dostanu tě. Mysli na to, že tě teď dostanu a chytím ti penaltu,“ pokřikoval 29letý gólman na Yerryho Minu.

Televizní záběry ukazovaly, jak se obránce Evertonu snaží situaci vyřešit s nadhledem a křečovitě se usmívá. Jenže vítězem dne byla jednička Aston Villy. Martínez penaltu skutečně lapil a Mina nevěřícně kroutil hlavou. Podobně drzý Argentinec vydeptal i Davinsona Sáncheze a rozhodčí jej za jeho řeči museli pokárat. Jenže i třetí do party Edwin Cardona (bez slovního nátlaku) desítku neproměnil.

A z Martíneze se stal hrdina. Vždyť teprve před měsícem si připsal první reprezentační start. „Zápas došel až do rozstřelu a tam už to bylo holt na mně,“ usmál se. „Je fenomenální. Věděl jsem, že penalty vychytá. Víme, co v něm máme a věřili jsme mu. Jsem za něj rád, zaslouží si to,“ pronesl po utkání kapitán Lionel Messi.

Rodák z Mar del Plata napsal další zajímavou kapitolu do fotbalového životopisu. Jako malý vyrůstal v rybářském městě, v domě bez toalety a dveří. Jeho rodiče si je zkrátka nemohli dovolit. Do školy od malička chodil sám, zatímco jeho matka uklízela domy a otec v dodávce rozvážel ryby, což mu mnohdy zabralo i dvacet hodin denně.

I přes těžší životní podmínky se postupně ve fotbalové kariéře posouval výš a výš, až se jednoho dne ocitl v kádru Arsenalu. Jenže žádná výhra to nebyla. Anglický velkoklub se s Martínezem rovněž nepáral.

Celkem jej poslal na sedm různých hostování. A když v minulé sezoně při absenci Bernda Lena vyčapal Community Shield proti Liverpoolu, rozhodl hlavní kouč Mikel Arteta, že jej prodá za 20 milionů liber do Aston Villy a v brance ponechá stejně starého Němce.

To už však muže, jemuž v týmu nikdo neřekne jinak než „Diba“, dávno nemrzí. S Villans se zachránil v Premier League a sezonu hodlá zakončit sladkou tečkou.

„Finále jdu vyhrát pro Lea (Messiho). Zaslouží si to víc než kdokoliv jiný. Je pro nás vším. Slibuji, že dám do zápasu úplně vše,“ prohlásil před soubojem s Brazílií.