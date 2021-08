Vaclík: Těším se na pokec se Staňkem, náhradám věřím. Jankto udělal dobře

Cíl v podobě postupu do Ligy mistrů nevyšel. Olympiakos Pireus do nejprestižnější soutěže neprošel, na podzim ho čeká skupina Evropské ligy. Gólman Tomáš Vaclík (32) si tím však start v novém angažmá pokazit nenechává, vyhlášený pohodář po dvojzápase se Slovanem Bratislava vyhlíží pozitivní zítřky. A to i v reprezentaci navzdory obrovskému počtu absencí. On má místo v bráně jisté, sestava však bude úplně rozkopaná.

V jakém rozpoložení jste z Řecka dorazil? A byť EURO ukázalo, že to tak být nemusí, nechybí vám zápasová praxe?

„Věřím, že v dobrém rozpoložení. Postoupilo se do Evropské ligy, poslední dva zápasy jsem odchytal a myslím, že výkony byly v pohodě. Samozřejmě ta praxe... Když to však srovnám třeba s Cufem (Vladimírem Coufalem), tak ani on toho zatím v Premier League neodehrál o moc víc. Přijel jsem ve stejné pohodě jako na poslední srazy. Ať už to bylo EURO nebo březnové zápasy. Bude to dobrý.“

Jak se vám líbí v Olympiakosu?

„Cítím se tam dobře, jen škoda, že se nepovedlo splnit cíl v podobě postupu do Ligy mistrů. Asi to bude mít na klub nějaké dopady. I rodina je v Řecku spokojená, konečně jsme se po pěti týdnech přestěhovali z hotelu na barák, začíná to být příjemnější. K tomu zařizujeme školu pro malou, která nastupuje do první třídy, budeme to na dálku různě honit.“

Nemrzelo vás, že jste kvalifikaci o Ligy mistrů neodchytal vy?

„Samozřejmě trošku jo. Rád bych si takové zápasy s napětím a veškerou zodpovědností zachytal, ale byl jsem s tím v pohodě. Chápal jsem, že jsem nestihl úvod přípravy a po krátké desetidenní dovolené se k týmu připojil později. Trenér se asi rozhodl správně, kluci předváděli dobré výkony. Jen fakt škoda, že jsme vypadli. Všichni víme, že mezi Champions League a Evropskou ligou je velký rozdíl. Nicméně máme velice zajímavou skupinu (Frankfurt, Fenerbahce a Antverpy), takže pro nás teď bude cíl postoupit a dojít co nejdál. Věřím, že už budu chytávat pravidelně a povede se to.“

Oproti EURO máte v nároďáku zcela jiné parťáky, jak tyhle změny v brankářském minitýmu vnímáte?A ovlivňuje složení trojice i formu a průběh tréninkového procesu, že třeba každému vyhovuje něco jiného, nebo se jede dle zavedené šablony?

„Pojede se asi pořád podobně, jen na tom začátku se asi zátěž trochu rozloží. Jindra (Staněk) chytal v neděli, takže ten bude mít asi nejdřív jiný režim. Kdežto Filda (Nguyen) chytal v sobotu, takže si dnes asi zatrénujeme spolu. Je pravda, že změn je dost, zrovna v tomhle složení jsme tady úplně poprvé. Jindru jsem neviděl od doby, kdy odešel do Evertonu. Naposledy jsme spolu byli ve Spartě, takže jsem zvědavý, co mi řekne – jak je na tom a co je u něj nového. S Fildou už jsme spolu párkrát byli, takže víme, co od sebe čekat. Často se teď složení mění, ale vždycky si to nastavíme tak, že atmosféra je mezi námi dobrá. Vztahy máme skvělé, těším se na pokec s klukama.“

Reprezentaci chybí 19 hráčů, režim s EURO dost hráčů odrovnal...

„Když se podíváme na soupisku z EURO, absencí je hodně. Chybí fakt spousta hráčů, navíc těch, kteří toho hodně odehráli. To číslo je enormní.“

Nenabízí se nějaká změna formátu, která by zdraví hráčů chránila?

„Je to složité... Všichni se snaží narvat do krátkého období co největší počet zápasů. Po EURO je hned kvalifikace evropských pohárů, krátká příprava. Zdá se mi, že po covidu to teď všechno dobíhá, termínovka je hrozně nabušená. Ale co s tím dělat? Hrát méně přáteláků a jít rovnou na ostré zápasy? To zase není dobré pro trenéry, kteří chtějí vyzkoušet různé varianty a dát prostor všem hráčům. Vemte si Pedriho z Barcelony. Odehrál nějakých 73 zápasů, pak hned naskakoval v La Lize. Až nyní mu dají trošku oddychnout a se Španělskem nejede. Je to těžké téma.“

Ze zkušených stoperů chybí Čelůstka i Kúdela, zůstal jen Kalas. Nemůže být problém s komunikací a organizací toho vašeho trojúhelníku?

„Když hraje obrana delší dobu ve stejném složení, zvyknete si na sebe a je všechno jednodušší. Čeká nás do čtvrtka pár tréninků, takže snad něco nacvičíme, abychom byli stoprocentně nachystaní. Pro nikoho z nás není ve fotbale nic nového, když se vymění nějaký parťák. Na EURO to klapalo, byli jsme sehraní, teď je situace bohužel jiná. My, co jsme zbyli, musíme pomoct novým klukům. Budeme se snažit jim adaptaci a práci ulehčit.“

A co ofenziva? Co si budeme povídat, na šampionátu stála na Patriku Schickovi.

„Holt to bude muset na sebe vzít někdo jiný. Všichni víme, že přes Schickyho je složité dostat se do sestavy, takže teď se aspoň otevře příležitost jiným klukům, aby ukázali, že i oni mohou hrávat. Nepochybuju o nich. Věřím, že ukážou taky velkou kvalitu a pak si řekneme, že ho plnohodnotně nahradili.“

Na Ostravu a zrovna Vítkovice, kde jste působil, se zrovna vy těšíte, že?

„Moc. Už to bude asi třetí zápas, co tam s nároďákem pojedu. Věřím, že si to lidé nenechají utéct, přijdou nás podpořit ve velkém počtu a bude dobrá atmosféra. Chtěl bych se určitě vidět na hotelu i s rodinou nebo kamarády, ale zatím vůbec nevím, jaký budeme mít režim. A jestli to bude možné.“

Po Bělorusku vás čeká zápas na půdě hvězdné Belgie...

„Nejede sice De Bruyne, ale kádr mají obrovsky silný. Navíc jim přibyl Eden Hazard, který už je zdravotně v pořádku, trénuje a začíná v Realu pravidelně hrát. Bude se chtít ukázat a pomoct nároďáku. Belgičané jsou blízko mistrovství světa, o motivaci mají postaráno.“

Na závěr odbočka a návrat do Španělska – co říkáte na přestup Jakuba Jankta do Getafe?

„Podle mě mu to tam bude vyhovovat. Pro Sampiho (Jankta) je super hrát La Ligu a bydlet v Madridu. Byli jsme spolu v telefonickém kontaktu, mám od něj zatím jen pozitivní ohlasy. Pomohlo mu, že už tam nepůsobí trenér, který tam byl tři roky. Jeho styl by mu absolutně nevyhovoval, naopak teď tam zapadne. Podepsal dlouhodobou smlouvu, počítají s ním, což bylo hned vidět. Na Nou Campu už byl v základu. Bude mu to sedět, věřím, že se mu bude dařit. Jen škoda, že tam nebudeme dva. Bude sám.“ (úsměv)