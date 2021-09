Český závěr s Ukrajinou: bolest bez Schicka i žlutá vlna v Plzni

Bolestná ztráta Schicka

Ze tří zápasů pouze dvě branky, bilance národního týmu směrem do ofenzivy by měla vypadat lépe. Až bolestně se projevila absence Patrika Schicka. Gólového bombarďáka, který dotáhl Česko až do čtvrtfinále EURO. Jaroslav Šilhavý svého klíčového střelce potřebuje, aby se mohl rvát s nejlepší elitou. Ostatní se do šancí dostávali, ale až příliš zahazovali. A právě v tom je největší síla hroťáka z Leverkusenu, že dokáže udeřit takřka z jakékoliv pozice.