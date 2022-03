Místo zápasu s Ruskem postup. Polsko míří do finále baráže, píší tamní média

FIFA plánuje pozastavit účast ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích, sborná by se tak nemohla zúčastnit play off o MS v Kataru • Profimedia.cz

Poláci postoupí do finále baráže bez boje • Profimedia.cz

Fotbalisté Polska pravděpodobně budou hrát rovnou až ve finále play off o postup na mistrovství světa v Kataru. Po vyřazení Ruska, s nímž se původně měli utkat v semifinále, jim zřejmě FIFA žádného jiného soupeře v „české“ větvi baráže nepřidělí. S odkazem na zákulisní informace to uvedla polská média. Ve finále by si Poláci zahráli o účast na šampionátu proti vítězi druhého semifinále mezi Švédskem a Českem.