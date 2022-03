Ruský novinář o tvrdých dopadech na sport: Putin věděl, do čeho jde

Jak prožíváte poslední týden?

„Nic příjemného to není. Už jsem ze soukromých i profesionálních důvodů druhý týden v Turecku. Nejsem moc blízko domovu v Petrohradě, abych mohl vše sledovat zblízka. Podstatné je, že ani nevím, jaká slova volit. Jde o lidské životy.“

Dá se mluvit o nějakém obecném mínění v Rusku ohledně války na Ukrajině, jaký postoj zaznívá?

„Snažím se to s kolegy a zvlášť kamarády moc neřešit. Vím, že vzniklo hodně hádek i v rodinách a za každou cenu bych se tomu chtěl vyhnout. Jednu takovou zkušenost jsem měl a nikdy už ji nechci mít znovu. Politiku moc řešit nechci, je to nebezpečná věc. Jediná věc, kterou jsou si stoprocentně všichni lidé v Rusku jistí, že lidský život je to nejcennější. Mnozí mají příbuzné na Ukrajině a naopak. Samozřejmě se to dotýká skoro každého.“

Jak vnímáte vyloučení Ruska z mezinárodních sportovních soutěží?

„Bohužel jde o úplně logický vývoj. Když se země dostane do takové situace, může přijít nějaké vyloučení, i když nestalo se to vždy. Když invaze prováděly jiné státy, velké tresty za to nebyly. Ale bylo od začátku jasné, že nejspíš přijdeme o mistrovství světa, evropské poháry a mezinárodní soutěže. Každopádně třeba ruský fotbalový svaz připravuje určitou odpověď pomocí svých právníků, jestli řešení bylo oprávněné z hlediska sportovního práva a reglementů. Určitě bude nějaká odpověď a myslím, že nějakou chvíli to ještě potrvá. Ale základní věc je, aby se co nejdřív přestalo střílet na Ukrajině. Sport tady není téma číslo jedna.“

Jak působí zákazy na ruskou veřejnost? Uvědomuje si, proč je Rusko kritizováno, nebo se zatahuje do nějaké defenzivní ulity?

„Čím dál to zachází, tím více i neutrální lidé, třeba já… Představte si, když třeba čtu nějaký příspěvek na internetu, že všichni Rusové jsou srabi, ty urážky… Moje první reakce je něco odpovědět, něco zlého a agresivního. Je mi dvaačtyřicet, cestoval jsem po celém světě, mám tam spoustu kamarádů a právě tohle mi pomáhá zabrzdit, vydechnout a neodpovídat nic a prostě do toho nejít. Ale tu emoci mám, všichni jsou v šoku, a čím víc bude distanců a nepřátelských kroků z obou stran, tím horší bude celá situace. FIFA samozřejmě musela nějak reagovat, protože jde o vojenský konflikt. Jediná základní věc je, aby se zastavilo střílení, jinak to bude provokovat další negativní reakce.“

Nepomohlo by, aby zaznívala kritika i zevnitř Ruska? Probíhá vůbec diskuze v tomto směru?

„Jediná diskuze třeba mezi sportovními novináři probíhá o tom, aby se přestalo střílet. Padají samozřejmě různé výroky, ale prostě nechci číst názor každého na tuto situaci. Zmizel normální průběh života, na který jsme všichni byli zvyklí. Šokující byl i covid, ale tato situace je o několik tříd horší tím, jde o život skrze konflikt.“

Je sport vůbec něco, co teď ruská veřejnost má mentální kapacitu řešit?

„Teď ještě není čas, aby ho lidé řešili. Ale samozřejmě otázek je spousta. Když budou ruské kluby hrát nějaké mezinárodní zápasy, kde to bude? Bude to asijská Liga mistrů? I tam jsou otázky, protože vztahy s korejským a japonským svazem nejsou ideální, máme nějaké sankce od Japonska. Taky tam bude Austrálie. I kdybychom hráli, tak jakým způsobem… A pokud jde o ostatní sporty, zatím myslím, že nemají nápad ani lidé, kteří jsou za ně zodpovědní.“

Dost se mluvilo o Putinově vztahu ke sportu, nakolik je symbolickým kolbištěm. Je sport pro ruského prezidenta až tak zásadní a důležitý, jak se třeba i z debaty v Česku zdá?

„Zásadní je. Nemůžu mluvit na sto, ani na padesát procent za to, co se děje v Kremlu. Ale jsem si úplně jistý, že když si vláda vybrala cestu, kterou si vybrala, počítala s trestem pro sport. V tom nemám žádné pochyby. Prezident nebyl nijak překvapen, když dostal tuto reakci, v tom jsem si absolutně jistý.“

Obrovskou moc mělo Rusko i ve světových organizacích, jako je FIFA nebo MOV. Myslíte, že i ta je oslabena těmito rozhodnutími, nebo se pořád nějak udržuje?

„Stále můžeme jen tápat, ale podle mě platí druhá možnost. Nemůžu nic podrobněji komentovat podrobněji, protože prostě nevím, nejsem u toho.“

Co myslíte, že teď bude s českými legionáři v ruském fotbale a hokeji?

„Na to asi musí odpovědět každý z nich. Víme o opačných případech, byť třeba německý trenér Dynama Moskva Sandro Schwarz už řekl, že chce zůstat a pokračovat. Dostal se do dobrého kontaktu s vedením a týmem a vidí perspektivu. Ale před pár dny jsem viděl tady v Turecku Marcela Ličku, který trénuje Orenburg, a už podruhé to může dopadnout tak, že postoupí do Premier Ligy a nebude tam bohužel moci s týmem hrát. Opravdu tu udělal dobrý dojem, všichni si ho váží, Orenburg hraje moc dobře, i Marcel je vynikající persona. Ale samozřejmě má obavy, že kvůli této situaci nebude moct pokračovat. Ale to jsem ho viděl před třemi nebo čtyřmi dny, už odletěli domů a možná se něco mění.“

Dohraje se vůbec ruská liga a bude se pokračovat v dalších soutěžích?

„Jsem absolutně přesvědčen, že se ruská liga dohraje. Jediný problém je teď technický. Letový prostor na jihu Ruska je zavřený až do 3. března a mám pochybnosti, že se poté otevře. Zavřených je dvanáct letišť, což omezuje týmy jako Krasnodar nebo Rostov. Nehrály se dva zápasy prvního jarního kola, Lokomotiv Moskva se třeba nedostal do Krasnodaru. Letiště v Soči je jediné letiště na jihu, které funguje. S problémy, ale v provozu je. Ale jsem si absolutně jistý, že se liga dohraje.“

Myslíte, že dojde ke sporům hráčů či trenérů ze zahraničí s kluby i na základě toho, jak celá situace zasáhla ruskou ekonomiku a rubl?

„Smlouvy jsou většinou vázané na rubly, ne na cizí měnu. Teď nevíme, bude se to řešit v průběhu jara. Ale samozřejmě, že většina hráčů skončí. Když nejsou evropské poháry, nemá pro ně cenu tu zůstávat. Pokud jde třeba o Jihoameričany, indikátorem může být Zenit, který má docela šikovné Brazilce, uvidíme, jak budou reagovat. To se ale dozvíme až někdy v dubnu či květnu.“

Jak vnímáte výroky Dominika Haška o kolektivní vině pro ruské sportovce?

„Když slyším některá prohlášení, už se nedivím skoro ničemu. Před dvěma lety měl ruský hokejista Artěmij Panarin výroky proti Rusku a díky tomu byl hodně populární v USA, zatímco v Rusku velmi kritizovaný. Je to ale stále ruský hokejista. Je tedy potřeba ho vyhodit z NHL, nebo ne? Nevím, co na to řekne Dominátor. Vážím si Haška, je to perfektní gólman, součást historie českého hokeje, díky kterému jsem začal studovat češtinu. Změnil můj život. Ale osobně nemám moc rád, když něco řekne jen proto, aby vyjádřil nějaké emoce. Nedával bych tomu velký význam. Pokud ho někdy potkám, řeknu mu ahoj a myslím, že nebude problém.“

