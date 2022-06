Hašek už (asi) nebude na ocet. Blízko je angažmá u slovenské reprezentace

Co nevyšlo v Česku, může klapnout u sousedů. Ivan Hašek je horkým kandidátem na post trenéra slovenské reprezentace. V tomto týdnu bude mít první schůzku s prezidentem svazu Jánem Kováčikem, který mu házel laso už v lednu. To však byl kouč ještě pod smlouvou v Libanonu. Podle informací Sportu se může stát, že věci naberou velmi rychlý spád.

Ještě v pondělí trávil Ivan Hašek volný čas s Vladimírem Šmicerem a Jakubem Voráčkem na golfu v Kácově. Zahráli si osmnáct jamek. Možná se řeč stočila i k budoucnosti osmapadesátiletého trenéra...

Situace se má následovně: před osmi dny, po porážce s Kazachstánem v Lize národů, výkonný výbor Slovenského fotbalového svazu (SFZ) odvolal trenéra Štefana Tarkoviče. Hned druhý den byl Hašek, společně s Vladimírem Weissem, zmiňovaný mezi kandidáty na uvolněné místo.

A to i proto, že prezident slovenského svazu Ján Kováčik má pro českého trenéra slabost. Místo u národního týmu mu nabízel už v průběhu ledna. To ale Hašek ještě zakroutil hlavou, jelikož měl smlouvu s libanonským svazem a nechtěl ji předčasně vypovědět.

Teď se věci pohnuly mnohem dramatičtěji. Trenér je na volné noze. Navzdory možnosti pokračovat na Blízkém východě, zůstal v Česku. Prodloužení spolupráce u národního týmu Libanonu odmítl. Podle informací Sportu byl Hašek kontaktovaný Kováčikem už minulý týden. Nechtěl však narychlo vstoupit do jednání a požádal o pozdější termín první schůzky. Až poté, co Slovensko dohraje úvodní porci zápasů v Lize národů. K tomu došlo v pondělí, kdy reprezentace vedená dočasným koučem Samuelem Slovákem padla s Kazachstánem také v odvetě (1:2).

Hlavní očekávání: postup na ME

K prvnímu setkání by mělo dojít v tomto týdnu. A podle slovenských zdrojů by mohla dohoda být poměrně rychlá. I proto, že druhý uvažovaný kandidát Vladimír Weiss nakonec zůstává na lavičce Slovanu Bratislava, byť měl klub původně opustit. V této souvislosti se v zákulisí vážně hovořilo i o příchodu Karla Jarolíma na jaře odvolaného z Mladé Boleslavi.

Domluvě mezi SFZ a Haškem by tak nemělo nic vážného bránit. Smlouva by údajně měla být datovaná do závěru kvalifikace o mistrovství světa, tedy do konce kalendářního roku 2025. Legenda českého fotbalu má do práce obrovskou chuť. Delší dobu se netají tím, že by rád zase zakotvil v Evropě. Ideálně v Česku. Z logiky věci je Slovensko absolutně přijatelná destinace.

Před dvěma měsíci byl Hašek velmi vážným uchazečem o trenérský post u tuzemské reprezentace. Po neúspěšné baráži se Švédskem se řešilo setrvání Jaroslava Šilhavého. Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky však pověřil předsedu Petra Fouska, aby s koučem vyjednal prodloužení smlouvy. K tomu i došlo. Šilhavý u národního týmu pokračuje s mandátem do roku 2023 s možným půlročním prodloužením v případě postupu na EURO 2024 v Německu.

Hašek zůstal na ocet. Byl zklamaný. Věřil si, že by reprezentaci posunul. „Byl by to pro mě vrchol kariéry,“ přiznal v otevřeném rozhovoru deníku Sport.

Nyní je blízko nové štace. Byť v kvalitativně horším Slovensku. Reprezentace našich východních sousedů je součástí skupiny C Ligy národů, tedy o dvě patra níže, než Česko. Ve skupině zapsala dvě ostudné porážky s Kazachstánem a hubeným výsledkem 1:0 porazilo Bělorusko a Ázerbájdžán. Na mistrovství světa do Kataru se nekvalifikovala.

Od Haška by se čekalo jediné: pozvednout renomé slovenského reprezentačního fotbalu a příští rok postoupit na mistrovství Evropy.