Holeš o Slavii i repre: Vynechat sraz byl dobrý krok, u mě vyhrává Ronaldo

V červnu jste na srazu chyběl, přišel jste o duely Ligy národů se Švýcarskem, Portugalskem a Španělskem. Omluvil jste se kvůli vytížení. Byl to dobrý tah?

„Zrovna nedávno jsem o tom přemýšlel.“

K čemu jste došel?

„Kluci odehráli krásné zápasy, navíc u nás v Edenu, ale stejně to bylo dobré rozhodnutí, protože jsem na tom byl v té době fyzicky špatně. Teď máme rychlý sled zápasů, šlo i o náročná pohárová utkání a já se v nich cítil fyzicky dobře. Navíc nemám žádné zdravotní potíže.“

Pokud porazíte doma Portugalce, přiblížíte se udržení v elitní společnosti. Je to reálné?

„Bylo by to dobré, výhra by nám pomohla před posledním kolem ve Švýcarsku. Jenže už v minulém zápase jsme viděli, jakou má Portugalsko sílu. Má světové hráče, takže půjde samozřejmě o hodně těžké utkání. Bude ale jiné než u nich, máme sílu ho zvládnout.“

Může vám pomoci, že Cristiano Ronaldo není v Manchesteru United v nejlepším rozpoložení?

„Možná ano, ale na druhou stranu si třeba bude chtít napravit náladu.“ (usmívá se)

Znamená pro vás víc Ronaldo, nebo Lionel Messi?

„Mám radši Ronalda, sleduju ho dlouho. Těším se na něj, bude čest si proti němu zahrát.“

Vy osobně i Slavia jste naopak v pohodě, že?

„Je to tak, daří se nám, vyhráváme. Myslím, že zlomový zápas byl s Poláky v Konferenční lize, od něj jsme se odrazili. Teď se nám hraje krásně.“

Nebyla Čenstochová náhodou těžší soupeř, než jste čekali?

„Ne, my jsme s tím samozřejmě počítali. Dva roky po sobě byli vicemistry ligy, dvakrát vyhráli pohár. Bavil jsem se s bývalým spoluhráčem z Hradce Tomášem Petráškem a on mi říkal: Jsme dlouho spolu, máme poctivý styl.“

Trenér Jindřich Trpišovský řekl, že v případě neúspěchu byste zahodili sezonu. Souhlasíte?

„Jasně, byl tam velký tlak a napětí. Kdybychom dvojzápas nezvládli, byla by Slavia na podzim bez pohárů, což by bylo špatný. Myslím, že z nás potom všechno spadlo i díky tomu, po jakém průběhu jsme oba zápasy zvládli.“

Postupový gól jste dali v poslední minutě prodloužení odvety. Trenér dokonce říkal, že to byla větší euforie, než když jste vyřadili v Evropské lize Sevillu.

„Tak to jsem zažil jen u televize. (usmívá se) Euforie byla obrovská, navíc i fakt, že gól padl ve sto dvacáté minutě, znamenal zlom. Kdybychom nezvládli postoupit, podle mě by se to na nás podepsalo. Psychika hraje velkou roli. Odrazili jsme se od základních principů Slave, které nám na začátku sezony chyběly.“

INSIDER: Tecl je poklad, ale škoda Schranze, říká Klusáček. Vrba? Přes čáru Video se připravuje ...

Které myslíte?

„Víc běhat než soupeř, být agresivní.“

Čím to bylo? Velkými změnami v kádru?

„Také. I trenér teď říkal, že čas hraje pro nás. Vyměnilo se dost kluků, sestava se hodně točila, protože zápasy šly rychle po sobě. Samozřejmě, souhra nebyla ideální, nějaký čas trvá, než si na sebe zvykneme. Myslím, že všechno bude čím dál lepší.“

Mluvilo se také o vlivu vysokého počtu cizinců. Vnímáte to tak? Naposledy proti Teplicím byli v základní jedenáctce jen tři plus Slovák Ivan Schranz.

„Na přístup to nemělo vliv, spíš na komunikaci. I když máme v sestavě cizince, kteří jsou tady dlouho. Ibra Traoré, Peter Olayinka znají principy hry, není s nimi problém. Ale přišli další, mají to složitější, nejsou na náš styl zvyklí, což pak hraje nějakou roli. Ale časem to bude lepší a lepší. Což je vidět třeba na Santosovi, zlepšuje se zápas od zápasu.“

V Konferenční lize máte „balkánskou“ skupinu. Vylosoval vám ji Vladimír Šmicer…

„No, trošku jsme na něj nadávali.“ (směje se)

Zase na druhou stranu by měla být sportovně překonatelná, ne?

„Přesně: Jdeme do ní s cílem ji vyhrát.“

Reprezentační září

Národní mužstvo čekají klíčové duely v boji o záchranu elitní úrovně Ligy národů. Která důležitá data si mají fanoušci fotbalové reprezentace zaškrtnout?

Úterý 13. září: Nominační tisková konference.

Pondělí 19. září: Sraz v Praze.

Sobota 24. září: Česko - Portugalsko v Edenu (20.45).

Úterý 27. září: Švýcarsko - Česko v St. Gallenu (20.45).