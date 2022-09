Řada dojde i na Slavii a Spartu, říká šéf etické komise. Pozve si Tvrdíka?

Úplatní rozhodčí nebo Vyšehrad už tresty dostali. Jenže, stejně každého nejvíc zajímá, co na etické komisi řeknou – a hlavně co si od ní pak vyslechnou – Slavia a Sparta. „Těmi kluby se budeme zabývat,“ říká její předseda Jan Eisenreich v rozhovoru pro iSport Premium. A mělo by to být do měsíce.