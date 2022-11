Chlapík o rodině či repre: Olympiáda mrzí. V Ambri si zvyká na podivný styl

PŘÍMO Z TURKU | Na startu tohoto kalendářního roku předváděl Filip Chlapík podle svých slov nejlepší hokej kariéry. Výkony totálně válcoval domácí extraligu. K olympijské nominaci to stejně nestačilo. Jako posledního ho pak škrtnul i Kari Jalonen před MS. Bronzovou jízdu sledoval útočník z gauče. O to větší má teď motivaci, aby se na příští šampionát dostal. „Každý zápas je teď pro mě důležitý,“ říká Chlapík v rozhovoru pro web iSport.cz a ČTK. Do pohody ho dostává i čtyřměsíční syn Samuel.

Změnilo narození syna i vaše vnímání hokeje? Zajímavě o tom mluvil třeba váš kamarád Tomáš Hertl, který si díky synovi přestal nosit hokej domů.

„Já jsem hokej domů moc netahal ani předtím. (usmívá se) Teď je to jiné v tom, že tam čeká ten malej. Jen co přijdu, směje se na mě. Každý den dělá nějaké pokroky. Je to velká zábava, užívám si to.“

Nevzalo vám to tedy naopak chuť trávit čas na zimáku?

„To úplně ne. Z hokejového hlediska je to pořád stejné. Je to moje práce. Pořád se musím věnovat hokeji. Přiznávám ale, že rodinný život je teď zábavnější.“

Změn ve vašem životě bylo víc. Stěhování do Švýcarska, nová země, nový klub.

„Bylo to v pohodě. Byl jsem tam asi měsíc sám, pak nám rodiny pomohly se stěhováním. Rekonstruujeme dům, takže jsme museli stejně všechno balit, což nebylo ideální. Pak všichni přijeli, už je to fajn.“

Filip Chlapík se synem Samuelem • Foto Instagram Filipa Chlapíka

Jaký máte ze švýcarské ligy pocit? Má čím dál větší zvuk. Trenér národního týmu Kari Jalonen řekl, že jde aktuálně o nejkvalitnější soutěž v Evropě.

„Liga je to kvalitní, hraje se tam hodně rychlý hokej. Je to jiné než česká liga. Podobá se to americkému stylu. Hodně se nahazuje, lítá se. Importi hrají velkou roli, jsou tam fakt top Evropani. První dvě lajny všech týmů jsou hodně našlapané.“

Jak vám to vyhovuje?

„V pohodě. Ze začátku jsem si musel zvykat. Systém, který v Ambri hrajeme, je trochu specifický. První zápasy byly dobré, pak se ale člověk musí podřídit systému. Začne více přemýšlet, sváže ho to. Po nějakých deseti zápasech jsem zase začal hrát to svoje. Teď už se ale cítím dobře.“

Jistě doufáte, že větším tempem začnou přiskakovat i body. Aktuálně jich máte po 21 odehraných zápasech jedenáct.

„Vím, že body nejsou ideální. Beru to tak, že je to určitý posun v kariéře. Chtěl bych mít bodů víc, to je jasné. Šance jsem na to taky měl. Kdybych je neměl, beru to jinak. Každý zápas se do nich dostanu, ale mám splašené ruce.. Mám snad nejvíc střel ze všech hokejistů v lize.“

Můžete blíže popsat systém Ambri? V čem je specifický?

„Ve všem. (směje se) V obraně se hraje systém jeden na jednoho, že každý má svého chlapa. Je v tom hodně zmatku. Hřiště tam jsou navíc fakt obrovská. Když hrajete s lepšími týmy, třeba dvě minuty se ani nedostanete z obranného pásma. Náš systém je spíše o bojovnosti a nahazování.“

Není to vyložený zanďour, který ofenzivním hráčům vašeho typu většinou příliš nevoní?

„To ne, my spíše hodně lítáme. Je to rozlítaný hokej. Bere to hodně sil. Je to jiné, takový systém jsem ještě v kariéře nezažil.“

Jaká je vaše role? První útok a veškeré přesilovky jako to bylo ve Spartě?

„I tohle je jiné. Zápasy začíná čtvrtá lajna, což jsem taky ještě nezažil. Pak jde třetí, až pak první dvě. Na led se dostanete poprvé někdy ve čtvrté minutě. Je to prostě jiné. Pozice ve Spartě byla asi větší, ale nějak se s tím musíte vypořádat.“

Pozvánka do národního týmu stejně přišla. Jste rád, že se můžete znovu poprat o důvěru trenérů?

„Vždycky jsem rád, když se mi trenér ozve. Jsem zastáncem toho, že když je člověk zdravý, měl by na repre přijet. Vždycky si toho strašně vážím, chci odevzdat to nejlepší.“

V minulé sezoně vás nejdřív Filip Pešán opomenul z olympijské nominace, poté jste byl posledním vyřazeným před šampionátem v Tampere. Pachuť už je pryč?

„Jo jo, ale už bych se k tomu moc nevracel. Nejvíc mě štvala olympiáda, na kterou jeli jen hráči z Evropy. V té době jsem hrál nejlepší hokej v kariéře, to mě mrzelo. Mistrovství světa jsem chápal. Nový kouč, neznal mě. Přesvědčit ho za dva zápasy je těžké, nic mu nezazlívám. Kluci nakonec vybojovali bronz, takže tam nejde moc co říct.“

Ve čtvrtek jste v utkání se Švédy právě vy otevřel gólový účet repre v nové sezoně. Docela symbolicky.

„Chuť mám pořád obrovskou, jsem mladý, repre kariéra pro mě nekončí. Pořád mám v hlavě cíle, kterých chci dosáhnout. Je to například právě i účast na mistrovství světa. Co jsme se s Karim bavili, chce mě vidět v tom nejlepším světle. Každý zápas je pro mě důležitý, abych si to místo vybojoval. Je jasné, že na MS jezdí i kluci z NHL. Pro hráče jako já, je těžké se tam dostat. Každé utkání musím bojovat, přesvědčit, že tu ofenzivní roli bych mohl mít.“

Takže to neberete tak, že by proti vám kouč Jalonen něco měl. Jen jste prostě neprošel jeho poslední cutem.

„Vůbec. To bych byl hloupej. Z každé negativní situace se snažím vzít pozitiva. Zase mě to v něčem posunulo. Kdybych mu to zazlíval, nebylo by to správné. On musel udělat rozhodnutí, za zlé mu to nemám. Zklamání tam bylo. Já teď jen musím zabojovat, vzít to pozitivně a jet dál.“

Jistě pořád sledujete výkony Sparty. Co říkáte na její výsledky a rovněž na současné bezvládí, kdy se už týden shání nový trenér?

„Spartu sleduju, s klukama jsem v kontaktu. Když mám čas, kouknu se i na zápasy. Jsou v podobné situaci jako minulý rok. Myslím, že se z toho kluci dostanou. A trenér? No, jsem zvědavý, kdo tam bude. Otevřete internet a je to úplně všude. Bude to zajímavé. Každý čeká nějaký výbuch. Uvidíme, co bude.“