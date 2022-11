Pět otázek pro Karjala Cup: Kdo bude nový Blümel? A přesvědčí Chlapík?

Řekne si Chlapík o důvěru?

V domácí extralize totálně dominoval. Na olympijskou nominaci to však Filipu Chlapíkovi nestačilo. „Sere mě, že to nevyšlo. To je jasné,“ říkal pak smutně. Stejně hořkou piluli pak musel zhltnout před mistrovstvím světa. „Bylo to hodně těžké rozhodnutí,“ přiznal Kari Jalonen. V nové sezoně přichází i nová šance pro Chlapíka. Ze Sparty přesídlil do švýcarského Ambri, kde jsou jeho výkony od startu ročníku stále nahoru. Teď doufá, že přesvědčí i finského kouče.