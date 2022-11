Souček: S West Hamem vyhlížíme finále v Edenu. Reagoval na kritiku

Faerské ostrovy mají dohromady kolem padesáti tisíc obyvatel, berete je za fotbalového trpaslíka?

„Všichni víme, že v dnešní době je každý zápas složitý, protože každý tým dokáže složit tým o dvaceti hráčích. Nemyslím si, že nás čeká něco jednoduchého, ale víme, že jsme favorit. Půjdeme do toho s tím, že utkání chceme zvládnout.“

Soupeř v září porazil doma Turecko 2:1...

„Ukázali sílu nejen proti Turecku, ale i dalším. Odehráli vyrovnané i vítězné zápasy proti dobrým týmům. Něco jsme si na ně už ukázali, ale zatím nebyl moc čas. V pondělí měl každý z nás jiné zatížení podle víkendové minutáže, dnes to ještě dořešíme, doladíme a zanalyzujeme.“

Tentokrát bude příprava na zápas vzhledem k nesehranosti spíš taktická než praktická, že?

„Nebudu lhát, včera jsme sešli a bylo tam tolik nových hráčů, že jsme se teprve museli seznamovat. Máme daný nějaký tradiční rituál, kluci museli říct vtip, tak to bylo aspoň zábavné. (úsměv) Spoustu z nich čekají první starty, to k fotbalu patří. Co pamatuju, skládání nominace nikdy nebylo jednoduché. Začalo to covidem a vždycky někdo chybí. I tak se ale budeme chtít ukázat co nejlépe. Sice se vidíme poprvé, ale fotbal už nějaké roky hrajeme. Nominace dostali kluci jako odměnu za výkony, držím jim palce. A doufám, že se jim bude dařit.“

Daří se třeba Alexi Královi, který se v minulé sezoně neprosadil u vás ve West Hamu, nicméně teď se navzdory týmovým výsledkům slušně restartuje v bundesligovém Schalke.

„Jsem spolu dost v kontaktu, začalo to už ve Slavii a ve West Hamu se to jen potvrdilo. Dáváme si vědět, jak kdo hraje, sleduju ho. A hned na pondělním tréninku jsem viděl, že má větší elán. Cítí důvěru, což je důležité. Jsem šťastný, že teď hraje a podává skvělé výkony. Hrozně mu fandím, nicméně nevím, jestli nastoupíme ve středu spolu ve středu zálohy. Musel byste se zeptat trenéra...“ (úsměv)

Jak hodnotíte podzim ve West Hamu? V Premier League nic moc, v Konferenční lize super...

„V ligové tabulce bychom chtěli být výš. Poslední dva roky se nám nahoře hodně líbilo, po mistrovství světa se tam budeme chtít vrátit. V Konferenční lize jsme udělali maximální počet bodů, tam nám to šlo moc dobře. Jsme spokojeni, že nadále můžeme vyhlížet sen v podobě finále v Edenu. A co se týče mě osobně, jsem šťastný, že jsem odehrál všechno možné. Herní vytížení bylo fajn. Jsem však spíš týmový hráč, který by raději zvedal tým.“

Objevila se i kritika ohledně vašich výkonů. Co vy na ni?

„Sám k sobě jsem hodně kritický. I kdybych dal tři góly, budu myslet na špatné, nepovedené věci. Dokážu se zkritizovat sám, do každého zápasu chci dát ještě víc než do toho předchozího. Kritiku v médiích beru, přijímám ji, ale raději poslouchám lidi kolem sebe. To znamená trenéry a spoluhráče. Ti mi věří. Osobně jsem ve West Hamu šťastný, následující měsíc bez fotbalu se budu připravovat tak, abych byl lepší, než jsem byl.“

Těší se na vás i olomoučtí fanoušci, Andrův stadion je takřka vyprodaný.

„Věřím, že i zbývající lístky se vykoupí. A jsem strašně rád, že nás fanoušci podpoří a přijdou se podívat na nás, ne na soupeře. Když hrajete s Brazílií a Anglií, vždycky vyprodáte stadion, ale s ne tak věhlasným soupeřem je tohle skvělá pocta. Těší nás to. V Olomouci vždy byla dobrá atmosféra, ať už na repre nebo na Slavii. Jezdí sem hodně fanoušků z Moravy, kteří povzbuzují. Pamatuju si to i z jednadvacítky.“

A jak na vás zapůsobili kluci ze Sigmy?

„Velmi dobře. Četl jsem o nich, že v posledních měsících podávají velmi dobré výkony, takže si reprezentaci zasloužili. Olomoučtí kluci byli vždycky fajn, tihle to jen potvrdili. Tým je vzal mezi sebe.“