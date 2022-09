Fanoušci West Hamu vyhazují Čechy: Coufal je otřesný, Souček na to nemá

Jediná výhra na Aston Ville, k tomu bod za remízu s Tottenhamem. Jinak pět ligových porážek. Mužstvo kolem kapitána Declana Riceho si rozhodně představovalo lepší start, horší bilanci má v úvodu nového ročníku jen trápící se Leicester. Alespoň v Konferenční lize to West Hamu jde, jenže vítězství nad FCSB a Silkeborgem logicky jsou jen slabou náplastí.

„Řada hráčů nemá formu, a když už to začalo vypadat, že jdeme nahoru, tak jsme předvedli tohle. Nyní musíme tvrdě pracovat a brzy začít hrát tak, jako jsme hráli v minulých letech,“ zlobil se kouč Moyes po nedělní prohře na hřišti Evertonu (0:1).

Klubové opory se teď rozprchly na reprezentační srazy, hned o příštím víkendu ovšem přijde hodně důležitý duel. Domácí souboj se sedmnáctým Wolverhamptonem. Pokud West Ham chce zase bojovat o evropské poháry, musí už nutně začít podobné zápasy zvládat vítězně.

To vnímají také fanoušci. Web Hammers News, jenž příznivce londýnského celku sdružuje, vybral pět fotbalistů, kteří by si měli odpočinout na lavičce. „Změny už jsou nutné, a to víc než jen dvě nebo tři,“ píše se v textu s prostým názvem - Pět hráčů West Hamu, kteří rozhodně nesmí nastoupit proti Wolves.

Mezi kritizovanou pěticí jsou i oba Češi, Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A autor článku volí poměrně ostrá slova.

„Třicetiletý pravý obránce je v této sezoně naprosto otřesný. Jeho pokles formy v posledních měsících je děsivý,“ zní na adresu Coufala. „Pokud bude Ben Johnson fit, musí proti Wolves hrát. A pokud ne, měl by dostat šanci Harrison Ashby,“ vyhlíží fanoušci příležitost pro dvacetiletého mladíka z juniorky.

U Součka je názor příznivců ještě příkřejší. „Svůj postoj k českému záložníkovi jsme dali jasně najevo. Jednoduše není dost dobrý na to, aby hrál v Premier League za klub, od kterého se nejen očekává, že bude bojovat o první šestku, ale který se také zjevně snaží mít hru založenou na držení míče.“

Osmadvacetiletý hráč v sezoně skóroval proti Tottenhamu, jeho celková práce ve středu pole však fanoušky nepřesvědčuje. „Součka je třeba urychleně posadit. Přichází čas, aby do týmu naskočil Flynn Downes,“ vzývají letní posilu ze Swansea, která zatím hraje jen v Konferenční lize.

Pod palbou kritiky jsou i další opory z úspěšné minulé sezony – brankář Lukasz Fabianski a ofenzivní hráči Pablo Fornals a Jarrod Bowen. Přijdou po reprezentační pauze skutečně změny v sestavě West Hamu?