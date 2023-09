Šilhavý: Prostor dáme dalším hráčům z kádru. Čvančara má problém

Kouči, už jste vstřebali čtvrteční zklamání?

„To asi bude ještě dlouho trvat... Nejen já jsem zklamaný, všichni jsme – a hodně. Ale prostě už to je pryč a nespravíme to. Musíme se soustředit na další utkání, pořád věříme, že cíl se nám povede. Po půlce kvalifikace vedeme tabulku, mohli jsme si pozici ještě vylepšit, ale bohužel se nestalo. Jedeme dál, neházíme flintu do žita. Vyhodnotili jsme si to u videa, věřím, že se z chyb, které jsme udělali, poučíme.“

Můžete být konkrétnější, co se týče analýzy remízy s Albánií a oněch chyb?

„V prvním poločase jsme cítili, že jsme byli daleko od sebe. Hlavně vepředu. Nespolupracovali jsme jeden s druhým, pak se přidaly najednou nepřesnosti. Vyhazovali jsme nezvykle moc balonů, což nás znervóznilo. A pak jsme se nemohli dostat do zápasu. První poločas jsme promrhali, pak jsme si to ale v kabině řekli a druhý poločas už byl jiný. Akorát škoda, že jsme dostali gól takhle brzy po našem vstřeleném gólu. Suk (Tomáš Souček) tam měl jednu šanci s Vaškem Černým za stavu 1:0, kdy šli na bránu soupeře. Bohužel jsme to nevyřešili a pak chybovali a inkasovali.“

Máte tedy nyní o speciální motivaci navíc?

„Nejdřív jsme si to museli zhodnotit a pojmenovat chyby. A nějaké nabuzení navíc? Kluci dobře vnímají, že to ve čtvrtek nebylo ideální hlavně v prvním poločase. Výsledek taky ne. Ale tady v Maďarsku to nebereme tak, že je to něco navíc, protože jsme zpackali Albánii, a proto musíme předvést o to víc. Je to prostě další utkání.“

Nicméně vnímáte, že původně v uvozovkách obyčejný přátelák se vzhledem k okolnostem a kritice po Albánii mění v důležitý zápas pro celý český fotbal zejména s ohledem na fanoušky a atmosféru okolo reprezentace?

„Je to příprava, ne přátelák. Nebereme označení přátelský zápas, ale přípravný zápas. Navíc mezistátní, přijde hodně lidí, bude skvělá kulisa. Musíme se těšit a soustředit.“

Dobře to v Puskás Areně znáte, před dvěma roky jste tu porazili Nizozemce 2:0 v osmifinále EURO 2020...

„Promítal jsem si, jak to tenkrát bylo. Na začátku jsme měli nějaké problémy s cestováním, nakonec to dopadlo skvěle. Byl to silný zážitek díky lidem, kteří po covidu mohli na stadion. Navíc se nám povedl takový výsledek. Vzpomínky jsou skvělé.“

Na kolika místech se pozmění sestava? A co brankáři?

„Chceme dát prostor dalším hráčům z kádru. I na brankářském postu bude změna.“

Je možné, že se uprostřed pole sejdou bratři Sadílkovi, nebo přes Tomáše Součka nejede vlak?

„Sestavu vám jako vždy nebudu říkat, i když je to přípravné utkání. (úsměv) Jestli se Sáďové sejdou spolu na hřišti? Všechno je možné. Jsou v nominaci, jsou zdraví a natěšení. Může se to stát.“

Všichni kromě Vladimíra Coufala, který už odletěl do Anglie, jsou zdraví?

„Jsou tam drobné šrámy, ale v neděli by měli být všichni hráči k dispozici. Největší problém má Tomáš Čvančara. Uvidíme, jak bude vypadat, ale měl by se dát dohromady.“

Vrátíte se k rozestavení 4-5-1?

(přemýšlí) „Zvažovali jsme různé varianty, v zápase s Albánií jsme v závěru taky přehodili rozestavení. Může se stát, že opět začneme v jednom a skončíme v druhém. Obecně ale očekáváme, že nebude rozhodovat rozestavení, ale výkon toho, kdo na hřiště půjde.“

Co vás čeká za soupeře? A jak na Dominika Szoboszlaie?

„On je teď hvězda číslo jedna, která bude vyžadovat největší pozornost týmu, ale jak jsme viděli na videu, jsou skvělí. Porazili Německo, Anglii, teď vyhráli v Srbsku... Mají velkou sílu. Pro nás je konfrontace proti takhle kvalitnímu týmu jedině dobrá.“

Maďaři mají italského trenéra Rossiho, poradit vám mohl i Patrizio Stronati, který hraje za Puskás Academy...

„Už nějakou dobu hrají systém s hodně rychlou, šikovnou přechodovou fází do útoku. Mají pohotové střelce, jsou sebevědomí. S Patriziem jsme se bavili. Říkal, že o zápasy nároďáku je tady velký zájem a že přijde hodně lidí. Pokud dostane šanci, bude se chtít předvést. Aspoň jim bude rozumět.“ (úsměv)