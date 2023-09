Čím reprezentace štve? Soubor bez tváře, odcizení Fouska i drahé lístky

Video se připravuje ... Postup na mistrovství Evropy zdaleka není jistý, to je zřejmá věc. Přesto nejistota průniku na velký turnaj není to hlavní, co fanoušky napříč Českem dráždí na fotbalové reprezentaci. Nedorazů je daleko víc, od přestřelených cen za vstupenky na domácí duely, přes neuspořádanou hru, na níž opravdu není znát, že je trenér Jaroslav Šilhavý u mužstva už pět let. Je tu také odcizení se asociace a jejího šéfa Petra Fouska, nevýrazný marketingový rozlet. Z národního týmu je zkrátka soubor bez tváře.

Hra bez principů Když bojovali Češi v baráži o mistrovství světa v Kataru se Švédskem, zvolili Jaroslav Šilhavý a jeho spolupracovníci změnu rozestavení. Ze čtyřobráncového systému přešel celek na tříobráncový. I když tento tah přišel tak trochu z nouze, byl v daný moment výborný, přestože nakonec nevedl k úspěchu, jen k delšímu udržení naděje na závěrečný turnaj. Jenže jinak trenérský štáb nevytváří podmínky pro to, aby šlo mužstvo nahoru. Jasně, reprezentace není klub, kdy má kouč k dispozici hráče permanentně, přesto i tady je možné nabiflovat nutné součinnosti. Vidíte je v českém projevu? V defenzivě ještě dejme tomu, to je však jednodušší. V ofenzivě nikoliv. Spoléhalo se na Patrika Schicka, při jeho zdravotních problémech se tahá z klobouku. V poslední době pak na Václava Černého. Mužstvo nemá naučené postupy, jak se chovat. Jak otevřít obranu soupeře, jak využít vlčáka Jana Kuchtu… Propadá v presinku, takový Adam Hložek při něm často tápe. Přitom bez součinnosti (vědomé) nelze uspět. Šilhavý přesvědčuje už pět let, že ji není schopen do mužstva dodat. 6 - Tolik porážek zapsala česká reprezentace za poslední dva roky, odehrála celkem šestnáct utkání.

Alibista Šilhavý Snaží se působit jako chráněnec hráčů, „hodný taťka,“ který si nechce rozházet vztahy v kabině. Jenže hodnocení zápasů nesmí přejít v alibistické řeči, které působí jako výsměch veřejnosti. Zkušený trenér jede ve svém zavedeném stylu, jakoukoliv kritiku nechat za dveřmi kabiny. Jestli tedy vůbec nějaká zaznívá… Jaroslav Šilhavý sice neváhal odstavit prskajícího Antonína Baráka, na své „koně“ ale vytrvale sází. Pokud mu Tomáš Souček řekne, že se cítí připravený, jde do každého zápasu, byť se jedná o sebemenší přípravu. Mnoho lidí, co sledovali rozpačité vystoupení proti Albánii (1:1), Šilhavého věty naštvaly. Každý viděl spousty nedostatků, pokud by je trenér veřejně pojmenoval, působil by mnohem jistěji a věrohodněji. Jindřich Trpišovský, Brian Priske nebo Miroslav Koubek v případě úspěchů i neúspěchů neuhýbají, snaží se své myšlenkové pochody otevřeně a rozvinutě přiblížit veřejnosti. Při Šilhavého vystupování si ale připadáte jako v jiném vesmíru… „To je možná váš pohled, že byl nejaktivnější… Měli jsme na lavičce další hráče, další útočníky, kteří čekali na svoji šanci.“

Jaroslav Šilhavý o střídání Václava Černého proti Albánii

Nevýrazný marketing Sparta šlape, Slavia jakbysmet. Hradec se rozpíná, Baník drží krok, Plzeň pořád táhne. Liga je v rozmachu, zato reprezentace? Zajímá celý národ? Zápas s Albánií nebyl vyprodaný, to je hlavní měřítko. I na sociálních sítích se zhusta objevují názory, že domácí soutěž je pro fandy mnohem atraktivnější. Například YouTube kanál reprezentace má 24,5 tisíce odběratelů. Slavia 67,4 tisíce, Sparta ještě o šest tisíc více. Sponzoři zůstávají stejní už řadu let, noví se neobjevují. Asociace přesto příliš netlačí na to, aby podobné nálady zlomila. Marketing národního mužstva je scuknut do hesla Hrdí lvi, rozhodně se nekoná nějaký kobercový nálet na tuzemské příznivce. Potíží je - a to na první pohled - absence hlavní tváře. Samozřejmě, Patrik Schick je dlouhodobě zdravotně mimo hru, kapitán Tomáš Souček je sice skvělý hráč, ale ne tak marketingově využitelné jméno. Přesto lze najít kolem národního mužstva dostatek přitažlivých příběhů. Investované peníze by se dozajista vrátily. „Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.“

Henry Ford, proslulý americký byznysmen

Zabarikádovaný Fousek Pro potřeby asociace vznikla sportovní rada, pod vedením Vladimíra Šmicera složená z osobností a fotbalových odborníků, jejichž názory mají váhu. Jenže na strahovském kopci myšlenky uznávaných kapacit nijak nerezonují. Předseda Petr Fousek si vzal dění v áčku osobně na starosti, „zabarikádoval se“ a nechystá zevrubné hodnocení se sportovní radou nebo jiným tělesem. Po konci Zdeňka Psotky v roli sportovně-technického ředitele na FAČR zcela chybí oponentura ke stávajícímu vedení národního týmu. Naopak Fousek uprostřed kvalifikace po zaváhání v Moldavsku a s Albánií vyjádřil důvěru Šilhavého týmu. „Naším cílem jednoznačně zůstává postup na EURO do Německa. Celý fotbalový národ by se měl semknout, abychom to v říjnu a v listopadu zvládli a dotáhli kvalifikaci do úspěšného konce,“ vyzval předseda asociace. Zároveň se opřel do kritických hlasů, které jsou podle něj přehnané. Jaký rozdíl oproti Německu, kde před domácím šampionátem a po výsledkové mizérii sáhli k odvolání trenéra Hansiho Flicka. „Výkonný výbor nemá důvod sahat k jakýmkoliv opatřením. Zaznamenali jsme hraběcí rady různých pseudoexpertů. Ale věděli jsme, jakou sílu bude mít soupeř.“

Petr Fousek v reakci na kritiku po remíze s Albánií