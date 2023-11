Velké fotbalové turnaje, které přijdou: víc týmů, „výlet“ za oceán i šejkové

Kde se budou v nadcházejících letech konat světové a evropské šampionáty ve fotbale? • FOTO: Koláž iSport.cz

Už za dva týdny čeští fotbalisté budou v závěrečných kvalifikačních zápasech bojovat o postup na EURO 2024. To se odehraje kompletně v Německu, na dlouhou dobu to bude poslední turnaj konaný pouze v jednom státě. Kde se odehrají další velké spektákly? Světový šampionát se od roku 2026 rozšíří na 48 účastníků, ten nejbližší uspořádají USA, Kanada a Mexiko. A kde se budou konat MS a ME ve fotbale dál?