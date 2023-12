Hašek k repre? Pohodlná volba. Pro mladé hráče je to už prázdné jméno

Největší favorit na místo kouče fotbalové reprezentace? Přes průtahy stále Ivan Hašek. Co od 60letého odborníka vlastně čekat? Jakou herní tvář národnímu týmu vtiskne? „To nikdo neví. Řekněte mi: jaký fotbal hrají týmy pod Ivanem Haškem? V Česku trénoval naposled v roce 2001, kdy získal titul se Spartou, což byla tehdy povinnost. V Evropě skončil v roce 2007, kdy krátce vedl AS Saint-Étienne,“ vypočítává v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Koštuřík: „Když jsem si projížděl jeho trenérský životopis dál, tak v arabském světě ho skoro odevšad vyhodili. Jako hráče jsem ho měl strašně rád, ale nevím, čím si zasloužil vést českou repre,“ říká natvrdo Koštuřík.

Z rozhodnutí FAČR není nadšený ani Koštuříkův kolega Bartoloměj Černík. „Je to nudná a pohodlná volba,“ prohlásil v novém díle Ligy naruby. „Nevím, jestli je tohle obrat, který český fotbal potřebuje. Opravdu nám to nějak hrozně pomůže? Taky jsem byl spíš pro Svědíka, i když mě u něj překvapilo, že by do toho šel. TOP trenéři chtějí trénovat klubový fotbal, repre štace mám zafixované spíš jako dědovský džob. Bez urážky…“ připojuje Černík.

Koštuřík neuznává ani argument, že Hašek by měl jako velká osobnost automaticky respekt hráčů. „Vždyť ti dvacetiletí kluci ho neviděli, nezažili. Pro mladé je to jméno bez obsahu, jakkoliv třeba pro mě je to hráčská ikona. Svědík by měl větší respekt, Hašek mi nedává smysl,“ uzavírá téma reprezentačního kouče Koštuřík.

