Matějovský by volil Haška: Myslím, že by to mohlo fungovat. Je legenda

Proč je Ivan Hašek správným adeptem na post reprezentačního kouče?

„Už jsem to říkal několikrát. Pro mě je to člověk a trenér s obrovským množstvím zkušeností zejména ze zahraničí. Zároveň je osobností českého fotbalu, která má něco za sebou. Na mně to pochopitelně nestojí, ale kdybych se měl rozhodnout já, tak bych volil právě jeho.“

Na několik týdnů vedl českou reprezentaci už v roce 2009, ale od té doby je spojen jen s mimoevropským fotbalem. Není to na škodu?

„Práce reprezentačního trenéra je hodně specifická, není to klubový fotbal. Nejedná se o úplně dennodenní práci. Primárně jde o vytvoření dobré atmosféry v týmu a o výběru správné typologie hráčů, kteří jsou zrovna ve formě, pro daných několik zápasů. Myslím si, že by to ve spojení s Ivanem Haškem mohlo fungovat.“

Škarohlídi mohou tvrdit, že ani v arabském světě nikde dlouho v angažmá nevydržel. Na pozici reprezentačního kouče se často hledá nejlepší trenér v zemi. Je to případ Ivana Haška?

„Jestli narážíte na Jindřicha Trpišovského, tak ten není k dispozici, pokud se nepletu. Musíme se dívat na situaci realisticky. Navíc pozice nejlepšího trenéra? To se velmi těžko posuzuje. Samozřejmě výsledky za Trpišovským jsou, ale jak říkám, k dispozici asi nebude, i proto bych tam viděl pana Haška.“

Může být výhodou, že není Ivan Hašek spojen v posledních letech s konkrétním českým klubem?

„Teď se toho může namluvit strašně moc. Výhoda to může a nemusí být.“

Variantou taky je, že by vedle Ivana Haška coby kouče mohl stanout v pozici manažera reprezentace Pavel Nedvěd. Co si o tom myslíte?

„Jsou to legendy českého fotbalu. Myslím si, že v zahraničí je naprosto běžné, aby fotbalové ikony stály v čele reprezentace. Kdyby takoví lidé, kteří mají evropské či dokonce světové úspěchy, měli chuť vést národní mužstvo a pomoct mu, tak je to výhra pro celý český fotbal. Těžko najdete povolanější. Jednoznačně jméno typu Ivan Hašek rezonuje i za hranicemi.“

Jak velkou váhu by měl mít tlak veřejnosti na FAČR ve volbě reprezentačního kouče?

„Tohle nejsou prezidentské volby, že jo. Fanoušků, kteří se pasují do role odborníků, jsou vždycky spousty, ale nepřikládal bych tomu velkou pozornost. Ať bude zvolen kdokoliv, tak se samozřejmě najdou i jeho odpůrci. Nikdy nejsou všichni spokojení.“