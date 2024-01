Vyhodil kapitána, co šel do Bayernu. Insider popsal Haškovy principy

Je to přes dvacet let, co si Ivan Hašek coby trenér Štrasburku přivedl do Francie posilu z Olomouce. Byl jí David Kobylík, pro kterého šlo o první zahraniční angažmá. „Měl obrovský respekt. Určitě by se takové osobnosti nestalo to, co Šilhavému na posledním srazu,“ má jasno. Expert iSport.cz a České televize popisuje tehdejší principy práce nového reprezentačního kouče, jeho mentální stránku i historky, díky kterým si Hašek získával kabinu. Třeba i soutěžením v desetiboji.

U Jindřicha Trpišovského člověka jako první napadne slovo intenzita, u Jaroslava Hřebíka presink, u Martina Svědíka organizace, u Františka Straky emoce, u Václava Kotala defenziva, u Pavla Vrby ofenziva, u Miroslava Koubka taktika, u Luboše Kozla kombinace, u Karla Jarolíma disciplína, u Michala Bílka pragmatičnost. Co naskočí u Ivana Haška?

„Osobnost.“

A tou by národní trenér měl být. Na tom se shodneme.

„Určitě, charisma je super věc. Samozřejmě to říkám s odstupem nějakých dvaceti let, kdy mě trénoval, a v době, kdy byl na vrcholu. Ale kolik českých trenérů bylo v nejlepších pěti ligách? Ivan Hašek měl ve Francii obrovský respekt, vydobyl si ho tam už jako hráč. Byl kapitánem Sparty i nároďáku, má to v sobě. Nefunguje to tak, že vám dá někdo pásku a najednou jste lídr. On jím byl přirozeně, právě díky osobnosti.“

Jak se to projevovalo?

„Kabina ho hltala. Všichni cítili, že něco dokázal, a všichni mu věřili. Venku se samozřejmě pracuje trošku jinak než tady, tam si vás lidi obecně váží víc. Jeho výhodou bylo, že si ho tam pamatovali už coby hráče. Tam si lidi získal poprvé. Navíc to trvalo jen nějakých sedm let, co se pak do Štrasburku vracel jako trenér, takže to pořád byly živé vzpomínky. A pomohl mu i začínající sportovní ředitel Marc Keller. Známé jméno, persona. Později byl i v Monaku a dnes je čestným prezidentem Štrasburku.“

Čím pomohl?

„Nejdřív byli spoluhráči, pak měli na starost sportovní stránku Racingu. Díky tomu, že šlo o dva borce, kteří měli hodně odehráno, za nimi veřejnost stála. A samozřejmě měli kredit fanoušků i za postup do nejvyšší soutěže. Klub obrodili, panoval tam velký boom. Do této fajn atmosféry jsem tam poté dorazil i já. Později sice přišly ekonomické problémy a pád až do třetí ligy, ale tehdy vše fungovalo.“

Zní to až moc idylicky...

„Samozřejmě se stávaly – jako všude ve světě – i méně příjemné situace. Ale Ivan Hašek je vždycky dokázal vyřešit. Znovu jsme u té jeho osobnosti a charakteru.“

Na nějakou krizovku si vzpomenete?

„Valérien Ismaël, určitě ho znáte. V tu dobu dělal ve Štrasburku kapitána, ale Hašek ho vyhodil z mužstva.“

Pozdějšího stopera Bayernu a současného kouče Watfordu? Pročpak?

„Vracel se do Štrasburku, odkud pocházel, rozehrát po zranění. Měl pásku, jenže dělal