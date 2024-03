Kdo jsou nové tváře v reprezentaci: hasič, rytíř, tvrdohlavec i bohém

Video se připravuje ... Všechny měl pod kontrolou. V mládežnických reprezentacích poznal trenér Jan Suchopárek sedmičku mladých pušek, již nový kouč národního mužstva Ivan Hašek povolal pro zápasy s Norskem a Arménií. Co říká na dva gólmany, tři zadáky a dva ofenzivní šikuly nynější šéf lavičky české jedenadvacítky? Pětice hráčů je na srazu úplně poprvé, Matějové Kovář a Jurásek už do nominace v minulosti nakoukli, na první start ale čekají.

Matěj Kovář (23) pozice: brankář

klub: Bayer Leverkusen

soutěžní zápasy v této sezoně/inkasované góly/nuly: 11/11/4

starty v mládežnických reprezentacích: 27

hodnota podle Transfermarktu: 125 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 80 % Vyhlíží čtvrtfinále Evropské ligy proti West Hamu a semifinále DFB Pokal s Düsseldorfem, v obou pohárových soutěžích na rozdíl od bundesligy odchovanec Slovácka pravidelně chytá. Pokud by zůstal ve Spartě, které loni výrazně pomohl k mistrovskému titulu, asi se teď bavíme o jasné reprezentační jedničce. V Leverkusenu má však zatím přednost Lukas Hradecký, takže Kovář musí trpělivě čekat na každou šanci. A bezezbytku ji využít. Všechno má stále teprve před sebou. Očima Jana Suchopárka „Byl trošku atypický, vysoká postava, dlouhé ruce, nebál se hrát nohama už v sedmnáctce, když byl ve Slovácku. Odešel do Manchesteru, to ho naučilo. Musel se o sebe postarat. Po nějakém čase přijel hubenější, přitom svalnatější. Z kostlivce se stal chlap. Měl sebevědomí, chtěl rozehrávat, což se občas křížilo s dalšími, kteří se toho báli. Musel si počkat na šanci, ta přišla, když přijal nabídku Sparty, hrozně pomohl k titulu. Má nespornou kvalitu. Byla škoda, že s námi nejel na EURO jedenadvacítek, ale zranění k fotbalu patří. Víťa Jaroš to zvládl.“ Matěj Kovář v dresu Leverkusenu • Foto profimedia.cz

Vítězslav Jaroš (22) pozice: brankář

klub: Sturm Graz (na hostování z Liverpoolu)

soutěžní zápasy v této sezoně/inkasované góly/nuly: 10/8/4

starty v mládežnických reprezentacích: 17

hodnota podle Transfermarktu: 25 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 40 % Na podzim při utkáních Evropské ligy vysedával na lavičce Liverpoolu, na jaře si ve čtyřech duelech zachytal Konferenční ligu za Sturm Graz. Hostování v Rakousku chytil za pačesy, na nové adrese z druhého místa nahání vedoucí Salcburk. Jarošovi k nominaci pomohl věk, povedené loňské EURO U21 i fakt, že se líbí Slavii, ze které se před lety vydal na Britské ostrovy. V Edenu o něj během zimy projevili zájem, realizační tým i skautingové oddělení ho sledují i nadále. Očima Jana Suchopárka „Vždycky nám dával energii, na hřišti i mimo něj, vždycky měl dobrou náladu, i když nechytal a musel zatnout zuby. Byl kamarád s Honzou Žambůrkem, který se řehtal od rána do večera, ta dvojka nám vždycky rozjasnila den. Má rád fotbal, má týmového ducha. Při angažmá v Irsku byl vyhlášen nejlepším hráčem týmu, už to ukazuje nějakou osobnost. Na mistrovství Evropy šel do brány místo Matěje Kováře a zvládl to. I díky němu jsme měli do posledního zápasu s Izraelem šanci na postup. Zvládl hlavně zápas s Německem.“ Vítězslav Jaroš, nejmladší v brankářské trojici • Foto Pavel Mazáč/Sport

Robin Hranáč (24) pozice: stoper

klub: Viktoria Plzeň

soutěžní zápasy v této sezoně/góly+asistence: 39/3+4

starty v mládežnických reprezentacích: 12

hodnota podle Transfermarktu: 43 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 50 % Každý týden roste. V domácí soutěži i v Konferenční lize, kde s Plzní dosáhl historického úspěchu. Hranáčovi sedí rozestavení na tři stopery, kouč Miroslav Koubek na něj spoléhá a obránce důvěru vrací. Brzy se stal lídrem. Vyhrává osobní souboje na zemi i ve vzduchu, rychlostně nezaostává ani na evropské úrovni. To z něj dělá moderního zadáka. Kluk, který ve Viktorii vyrostl, zažívá fantastickou sezonu. Při absenci Jakuba Brabce může vygradovat účastí na německém turnaji. Očima Jana Suchopárka „Hledali jsme takového hráče v devatenáctce. On byl v béčku v Plzni, ale pak mě na něj upozornil Jirka Žilák se Zdeňkem Psotkou, když šel na hostování do Liptovského Mikuláše. Postupem času si vybudoval pozici ve stoperské dvojici, většinou nastupoval s Martinem Vitíkem. Takovým klukům říkám hasiči. Někdy udělají technickou nebo taktickou chybu, ale jinak dohrávají obranné situace, jsou takový pilíř defenzivy. Je to poctivý hráč, takový rytíř, málokdy někoho nakopne. Má předpoklady, dynamiku, rychlost, v tomhle bych ho srovnal třeba s Davidem Zimou. Dřív jsme mu vyčítali útočnou hlavu, ale teď je schopný rozhodovat zápasy z pozice stopera.“ Plzeňský obránce Robin Hranáč • Foto Michal Beránek (Sport)

Tomáš Vlček (23) pozice: stoper, pravý bek

klub: Slavia Praha

soutěžní zápasy v této sezoně/góly+asistence: 28/0+1

starty v mládežnických reprezentacích: 44

hodnota podle Transfermarktu: 43 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 50 % Možná nečekal, že toho v tomto ročníku za Slavii odehrál tolik. Vždyť Vlček měl být podle původního plánu ještě na hostování v Pardubicích. Jenže byl tak dobrý, že si kouč Jindřich Trpišovský vyžádal jeho dřívější návrat – a dobře udělal. Patří k nejdynamičtějším hráčům FORTUNA:LIGY. Premiérovou pozvánku do reprezentace dostal paradoxně až ve chvíli, kdy začal hrát v obranné čtyřce na pravé straně. Může být variantou do zápasů proti ofenzivním hvězdám. Očima Jana Suchopárka „Pochází z Kladna, pamatuju si ho už z přípravky, když jsem tam dělal šéftrenéra mládeže. Byl nejlepší, na tom základě si ho už v mladších žácích vzala Slavia. Je trošku jako jsem býval já. Blik a najednou udělá zbytečný faul nebo taktickou chybu a pak o tom přemýšlí. Neřekl bych, že se v tom úplně hrabe, ale u velkých hráčů je potřeba, aby hned naskočili zpět, další akce přijde třeba za desetinu vteřiny. Je nedodělaný, ale zkušenosti přijdou. V jedenadvacítce byl jediný kluk, co už měl rodinu. I když naskočil na kus zápas, byl na něj spoleh. Má charakter, nic nedá zadarmo, chce vyhrát a táhnout tým.“ Tomáš Vlček v dresu Slavie • Foto Pavel Mazáč / Sport

Adam Gabriel (22) pozice: pravý (wing)bek

klub: Midtjylland

soutěžní zápasy v této sezoně/góly+asistence: 24/3+4

starty v mládežnických reprezentacích: 15

hodnota podle Transfermarktu: 21 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 40 % Vladimír Coufal mu přenechal místo, což je docela symbolické. Gabriel totiž borce z Premier League připomíná. Zarputilostí, tvrdostí, fyzickým fondem, cílevědomostí. Však ho taky právě po vzoru Coufala monitorovala Slavia, než loni v létě přestoupil do Dánska. O transfer si řekl výkony na gruzínském EURO U21 v minulém roce. Bylo zřejmé, že Hradec Králové při vší úctě přerostl. Zhruba poloviční minutáž není na premiérovou aklimatizační sezonu v Midtjyllandu špatná bilance. Očima Jana Suchopárka „V jedenadvacítce jsme neměli hráče na kraj obrany, byl to pro nás prubířský kámen. Najednou se objevil Adam v béčku Sparty. Nikdy nebyl v reprezentacích, přitom brácha byl jejich stabilní člen i kapitán. Adam je takový rytíř, který chrání ostatní. Fotbal nebere extra vážně, má svoji přírodu, jiné myšlení, takový nadhled. Ale když má motivaci, udělá maximum. Jen z té výzvy není nervózní jako jiní. Občas s ním nebylo úplně nejlehčí pořízení, ale teď je z něj jeden z neustále se zlepšujících hráčů, který může dosáhnout na klub špičkové evropské kvality.“ Adam Gabriel obdržel poprvé nominaci do národního mužstva • Foto Pavel Mazáč / Sport

Matěj Jurásek (20) pozice: křídlo

klub: Slavia Praha

soutěžní zápasy v této sezoně/góly+asistence: 24/7+1

starty v mládežnických reprezentacích: 22

hodnota podle Transfermarktu: 88 milionů korun šance na nominaci na EURO 2024 podle Sportu: 70 % Když ho v minulých měsících kouč Ivan Hašek několikrát jmenoval při otázce, kdo z mladých talentů se mu zamlouvá, bylo jasné, že ve chvíli, kdy se uzdraví a dostane do formy, reprezentační pozvánka jej nemine. A tak se i stalo. Jurásek má faktor X, vynikající levačku, originální řešení, schopnost rozhodovat zápasy i v roli žolíka. Do áčka byl povolán i z toho důvodu, že v jednadvacítce nemůže nastoupit kvůli karetnímu trestu. Odnesli to Václav Černý a Vasil Kušej. Očima Jana Suchopárka „Je to trochu bohém. Projevilo se to i na začátku kvalifikace jedenadvacítek. S Walesem byl nejlepším hráčem, proti Dánsku udělal hloupou chybu a byl vyloučen. Jeho nastavení nebylo dobré, ale byla to chyba i nás trenérů. Má velké sebevědomí, které je částečně oprávněné. Má výborné zakončení, výběr místa, levou nohu, finální fázi - střelu i přihrávku - má nadstandardní. Ale jestli chce opravdu hrát ve velkoklubech, tak si nemůže dovolit takové to vypínání při defenzivě.“ Matěj Jurásek (vepředu) na reprezentačním tréninku • Foto Pavel Mazáč/Sport