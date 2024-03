Co může napovědět duel s Nory: dogma jinak, aktivita a vedle Součka...

Video se připravuje ... Je to tady, éra Ivana Haška na lavičce národního týmu začíná prvním zápasem. Co duel v Norsku ukáže o jeho záměrech s reprezentací a jaké zvolí rozestavení? Podívali jsme se na šest otázek, které Haškova obnovená premiéra může alespoň zčásti rozesknout...

Pragmatismus, nebo aktivita? Česká reprezentace udělala za poslední roky menší krůčky směrem k aktivnímu modernímu fotbalu, byly to ale opravdu jen krůčky. O kolik se posune nyní? „Musíme hrát pragmatický fotbal. Ne takový, který bude naivní,“ pravil Ivan Hašek v rozhovoru pro Sport. „Chceme ve všech fázích útočit. Když budeme mít míč, jít s ním co nejrychleji nahoru, když ho mít nebudeme, chceme na míč útočit a získat ho,“ nabídl jinou perspektivu asistent Jaroslav Köstl. Tak co z toho? Norové nejsou zvyklí dominovat, nabízí se tak rozdat si to s nimi kombinační hrou na férovku. Haškova nová éra startuje v Norsku: pravidla pro hráče, univerzálové ve výhodě Video se připravuje ...

Čistě slávistická obrana? Že se v bráně objeví Jindřich Staněk, je jistota. Koho ale bude dirigovat před sebou? Nabízí se sázka na to, co poslední dobou fungovalo v Edenu, dokonce i ve dvou možných formacích. Pokud by se sáhlo k rozestavení se dvěma stopery, zkušení Tomáš Holeš a David Zima to zvládnou bez problému. Zleva by je doplnil exslávistický David Jurásek, zprava David Douděra či předělaný stoper Tomáš Vlček. Právě odchovanec „sešívaných“ by se mohl objevit i ve více pravděpodobné stoperské trojici. Opomene trenér Robina Hranáče, aby obrana zůstala čistě slávistická? Reprezentace na Strahově v kompletní sestavě. První trénink pod Haškem Video se připravuje ...

Kdo vedle Součka? V záloze byl před nominací přetlak. Nedostalo se na Alexe Krále, oblíbence Jaroslava Šihlavého, nejedou ani ve formě hrající Lukáš Kalvach a Lukáš Červ. V tomto kontextu překvapí, že klasického střeďáka, který by se postavil vedle Tomáše Součka, najdeme v nominaci jen jednoho – Michala Sadílka. Proslýchá se tak, že má Ivan Hašek v plánu zařadit do středu zálohy Ladislava Krejčího. To by byl vysoký a soubojový střed pole, ne ale úplně mobilní. Motorová myš Sadílek vedle Součka fungoval i v minulosti, pokud chce tým hrát aktivně, byl by logickou volbou. Kdo na EURO k Schickovi: Kuchta na desítce? A co s Chytilem a Hložkem? Video se připravuje ...

Zůstane Šilhavého rozestavení? Z nouzové volby proti Švédsku se stalo české dogma. Formace 3 – 4 – 3 účel někdy plnila, po většinu času ale paralyzovala kreativitu týmu. „Chceme spojit fotbal Sparty a Slavie,“ řekl Hašek. A jak hrály oba celky většinu sezony? Na tři stopery, stejně tak Plzeň. Nejen to napovídá, že systém na tři vzadu zůstane. Výmluvná je i nominace skýtající šest hráčů, kteří zvládnou pozici stopera. Přesto nemusí jít o ozvěny minulého režimu. Přítomnost Antonína Baráka, Lukáše Provoda či Pavla Šulce naznačuje zapojení desítky, která bude zálohu a útok spojovat. Ale třeba přijde jiné překvapení… Rekonstrukce kauzy Belmondo: SMS ze Sportu a překvapený sekuriťák Video se připravuje ...

Schick jako spasitel? Hráč, který české mužstvo nesl na zádech na EURO 2020. A také ten, co od té doby naskočil za národní tým jen čtyřikrát. Naposledy to bylo v říjnu 2022, pak Patrika Schicka stíhala zranění. Nyní je zpět a pro Ivana Haška je dobrá zpráva, že i v ideální formě – v posledních čtyřech zápasech za Leverkusen vstřelil čtyři góly. Na začátku roku se přitom spekulovalo, že vzhledem k formě dalších útočníků se do nominace možná ani nevejde. Dokáže Schick ukázat, že na něm národní tým může opět stát, stejně jako před třemi lety? Děravá obrana Norska by mohla být dobrou příležitostí. Reprezentace na Strahově v kompletní sestavě. První trénink pod Haškem Video se připravuje ...