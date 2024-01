Hašek otevřeně o repre: Chceme spojit fotbal Sparty a Slavie. Kuchta se kál

Kritici říkali: nikdo neví, jaký je Ivan Hašek trenér, jaký fotbal preferuje. Proto nemůže být koučem reprezentace. Přesto se jím šedesátiletý vitální chlapík stal a v obsáhlém rozhovoru poprvé připouští, že má blízko k herní vizáži Slavie. I proto si k sobě vyžádal asistenta Jaroslava Köstla. „Kdybychom to spojili se Spartou, mohli bychom předvádět docela dobrý fotbal,“ usmívá se velitel národního týmu v mimořádně obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Za sebou má setkání s Janem Kuchtou, jedním z diskotékových pařmenů. „Kál se. Cítili jsme, že je to upřímné,“ popisuje.

Říkal jste, že trenér reprezentace má na zádech terč. Jste jím něco přes dva týdny. Už jste to pocítil?

„Bylo to míněno všeobecně. Každý trenér národního týmu ho má. Fanoušci mají představu o sestavě, trenér zase svou. Nikdy se všem nezalíbím. Stanu se samozřejmě centrem různých vtipů, ale mně to nevadí, já to celkem mám i rád.“

Jak jste vnímal poměrně vyhrocené debaty u veřejnosti, zda jste správným kandidátem?

„Nikomu neberu jeho názor, každý ho má. Vůbec to neřeším. To je každého věc.“

Předseda asociace Petr Fousek zahájil vaši inaugurační tiskovku dlouhým vysvětlováním, proč se trenérem nestal pan Trpišovský, který byl první volbou. Jak jste to vnímal?

„Když jsem se potkal s panem předsedou, tak jako první věc jsem mu řekl: Tak zkus Trpišáka. Pořád si myslím, že tady něco dokázal, veřejnost by ho přijala a za poslední dobu to je nejúspěšnější český trenér. Takže já jsem mu sám nabídl, aby ho oslovil jako prvního.“

Slova Petra Fouska jste tedy bral.

„Vůbec mi nevadila.“

Jaké byly vaše první kroky ve funkci?

„Snažím se zkontaktovat co nejvíce hráčů. Po telefonu nebo osobně. To je teď naše každodenní náplň. První kroky vedly na místa, kde budeme na soustředění před EURO. V pátek jsme se sešli, v sobotu jsme jeli do Hamburku, abychom vyřešili případné problémy, což se naštěstí nestalo. Jsme rádi, že jsme to viděli, víme, jak to tam vypadá, kde budeme ubytovaní, kde budeme trénovat. To bylo pro mě hodně důležité.“

Už jste se sešel s Tomášem Součkem. Jaký udělal dojem?

„Já jsem se s ním předtím nikdy osobně nebavil. Takže jsem byl rád, že jsem se s ním mohl potkat. Když jsem ho vídal v televizi, říkal jsem si, že je dobré mít takového chlapíka v týmu, protože to je srdcař a týmový hráč. A teď jsem rád, že ho v týmu mám. Popřál jsem mu, aby byl zdravý a aby mu to kopalo.“

Co popřál on vám?

„My jsme se spíš bavili, co je potřeba pro tým. Aby tým měl veškerý servis, a k tomu jsme si nějaké věci řekli. Další pohovory nastanou s radou starších.“

Co konkrétně vám říkal, že by u národního týmu přivítal? Hlavně z toho, co mu třeba nesedělo. Zkušenost má už bohatou.

„To jsou věci mezi námi a my se je budeme snažit zlepšit.“

Šla řeč o chemii v kabině? O určitých napjatých vztazích, které panovaly za bývalého trenéra?