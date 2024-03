ZNÁMKY Česka: dobří stopeři, tah se Zeleným nevyšel. Staněk ukázal formu

Herně to v určitých fázích zápasu úplně ideální nebylo... Češi ale nakonec vezou z Norska cenné vítězství 2:1, Ivan Hašek začal misi na lavičce národního týmu úspěšně. Klíčovou roli sehrál Antonín Barák, který se do reprezentace vrátil po roce a parádní trefou z přímého kopu rozhodl. V tradičním známkování deníku Sport si proto logicky zasloužil vysoké hodnocení. A jak si vedli další Češi? Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a výsledkům anket.