Chorý po vítězném gólu: Vlak se musí rozjet, EURO je pro mě daleko

Třetí reprezentační start a druhý gól. Potvrzujete formu posledních týdnů?

„Samozřejmě je to pro útočníka hezké, když dávám góly. Jsem rád, že jsem stál ve správný moment na správném místě. To je pro mě důležité. Nejen pro mě, ale pro celý tým, že jsme zase ukázali, že i když se zápas nevyvíjí v náš prospěch, dokážeme za to zatáhnout a otočit.“

Přihrál vám patičkou kapitán Tomáš Souček. Šel jste po balonu ve vápně vědomě?

„Napřed mě to táhlo víc do brány, myslel jsem si, že centr bude nějak protečovaný, mohlo to tam propadnout. Pak to došlo na Suka, zabrzdil jsem se a měl jenom myšlenku, že budu pálit z otočky. V pondělí jsem na tréninku měl podobnou situaci, ale sklepával jsem to Šulcíkovi (Pavlu Šulcovi) a vyčítal si to. Teď jsem rád, že jsem se rozhodl správně a vystřelil.“

Byl jste blízko i druhé brance.

„To mě mrzelo. Levačkou jsem to mohl trefit, pak se to ke mně ještě jednou odrazilo, mířil jsem na přední tyč. Po odehrané akci jsem si uvědomil, že jsem to mohl dávat pravou na zadní. Ale nemusí pršet, hlavně když kape. Zvládli jsme to a jsme šťastní.“

Dá se říct, že se pomaleji rozjíždíte? Vývoj zápasu v Norsku byl podobný.

„Každý vlak se musí na začátku rozjet, asi tak bych to řekl. My sílu máme, měli jsme několik gólových situací, viz Hložan (Adam Hložek). Pak by se zápas vyvíjel úplně jinak. Ale nedali jsme gól a vzápětí inkasovali, pak z poslední standardky před poločasem dali gól, to nás zase nakoplo. Zápas se pro nás následně vyvíjel lépe, ale samozřejmě jsou tam okénka, na která se musíme zaměřit a zlepšit se.“

Na standardky se v trénincích zaměřujete?

„Zatím úplně ne. Nějaké poznatky od trenéra Köstla máme, ale není toho moc, budeme se tomu věnovat na dalších srazech. Budeme na tom dál pracovat, takové věci zápasy rozhodují.“

Je důležité si góly vytvářet v týmu pozici?

„Cítím se dobře, jsme rád, že můžu klukům pomoct. Chci jim pomoct i jinak – zády k bráně nebo jim ulevit, prodat své přednosti. Útočník musí dávat góly, aby byl vidět, cítit. Ale musí také pomoct klukům v poli, aby se o mě mohli opřít a vzadu si odpočinout.“

Je pro vás v hlavě EURO daleko, nebo spíš blízko?

„Zatím je to pro mě ještě daleko.“