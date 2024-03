Poslední soupeř pro EURO, Česko se utká s Gruzií. Slaví i Ukrajina a Polsko

Temperamentní bitva, která zůstala fotbalové umění hodně dlužna. Tak vypadal pro našince nejzajímavější duel finálové baráže o postup na ME 2024 v Tbilisi. Domácí Gruzie hostila Řecko. A bylo jasné, že vítěz klání se na evropském šampionátu poměří v základní skupině F i s českým výběrem. Dietní mejdan se protáhl až do penalt za stavu 0:0, kde byli šťastnější domácí i díky brankáři Giorgimu Mamardašvilimu. Gruzie si poprvé v historii zahraje na závěrečném turnaji. Počtvrté za sebou slaví postup Ukrajina, která porazila 2:1 Island. Čtyřiadvacítku účastníků letního turnaje v Německu zkompletovalo Polsko, které uspělo 5:4 po penaltovém rozstřelu ve Walesu. V základní hrací době ani v prodloužení gól nepadl.

Gruzie snad nikdy v dějinách nebyla tak blízko postupu na velký šampionát, který by dokazoval, že jde tamní fotbal pod dohledem hvězdy Neapole Chviči Kvaraccheliji kupředu. Proti byla řecká vozba, jež má zkušeností s ME mnohem bohatší. I po dvaceti letech jsou živé vzpomínky na smolné semifinále, kdy na EURO 2004 Řekové porazili v prodloužení nadupaný český výběr Karla Brücknera gólem Traianose Dellase. Jenže mírný favorit barážového zápasu chyběl na ME od roku 2012 a svou chmurnou sérii prodlouží.

Kdyby se základní hrací doba v zaplněné Boris Paichadze Dinamo Areně přeskočila, nic by se nestalo. Dohromady oba celky vyprodukovaly jedinou přímou střelu na bránu. Největší vzruch tak přinesla rozmíška po hvizdu oznamující odchod do kabin o půli. Oba týmy si vyměnily řadu názorů i se svými členy u laviček. Polský sudí Szymon Marciniak tasil hned dvě červené karty. Jednu pro člena realizačního týmu Řecka, druhou schytal překvapený náhradní brankář Gruzie Giorgi Loria. Přitom nikterak aktivně v konfliktu nefiguroval. Řekové se po výprasku, který uštědřili Kazachstánu (5:0), zkrátka vrátili k antifotbalu. A Kvaracchelija na druhé straně? Narážel na betonárku obránců soupeře.

Své si užil i řecký gólman Odysseas Vlachodimos. Musel totiž čelit světelným laserům neukázněných domácích fanoušků, kteří mu mířili přímo do obličeje při standardních situacích.

Zajímavé je, že konec základní hrací doby, která skončila bez branek, působil jako rozbuška. Jakoby si sokové řekli, že vrata do defenzivy pootevřou. Ve 102. minutě málem Řekové zase udeřili v rozhodující moment, jak to umějí nejlíp - hlavou po rohu. Spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu Konstantinos Mavropanos ale mířil pouze do břevna. Chvilku na to Mikautadzeho přihrávku nasměroval pouze do Vlachodimose Davitašvili, který byl tou dobou na hřišti snad dvacet sekund.

Špatná zpráva pak přišla pro drtivou většinu přítomných v Tbilisi. Ve druhé části prodloužení odkulhal Kvaradona kvůli zranění ze hry. Tak se přezdívá Kvaracchelijovi po vzoru neapolské legendy Diegu Maradonovi.

Šlo se tak do penalt bez gruzínského lídra, ale domácí to nepoložilo. Zelené lasery dál plnily roli negativních hrdinů. Ze záběrů kamer bylo patrné, že byl oslňován první řecký střelec Anastasios Bakasetas, který taky napálil svou penaltu jen do Mamardašviliho. Brankář Valencie si tak připsal jediný úspěšný zákrok v rozstřelu, jelikož pak už Mikautadze a Giakoumakis mířili mimo.

Rozhodující penaltu dal Nika Kvekveskiri a přes padesát tisíc lidí na stadionu mohlo slavit. S nimi také duo hráčů Slovanu Bratislava Jaba Kankava a kapitán týmu Guram Kašja. Právě Gruzie se tedy utká s Českem 22. června v Hamburku.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Mamardašvili – Kvěrkvelija, Kašia (C), Dvali – Šengelia (87. Citajšvili), Kitejšvili (104. Kvekveskiri), Kočorašvili, Kakabadze – Čakvetadze (104. Davitašvili), Zivzivadze (75. Mikautadze), Kvaracchelija (109. Kvilitaja). Hosté: Vlachodimos – Baldock (60. Rota), Mavropanos, Chatzidiakos (106. Retsos), Tsimikas – Bakasetas (C), Kourbelis (67. Siopis), Mantalos (99. Bouchalakis) – Masouras, Ioannidis (91. Giakoumakis), Pelkas (60. Konstantelias). Náhradníci Domácí: Gugešašvili, Loria, Altunašvili, Davitašvili, Gočoleišvili, Gvelisiani, Kankava, Kvekveskiri, Kvilitaja, Ločošvili, Mikautadze, Citajšvili Hosté: Paschalakis, Athanasiadis, Bouchalakis, Chatzigiovanis, Giakoumakis, Konstantelias, Koulierakis, Pavlidis, Retsos, Rota, Siopis, Zeca Karty Domácí: Zivzivadze, Loria (č), Kvěrkvelija Hosté: Baldock, Chatzidiakos, Mavropanos, Konstantelias, Rota Rozhodčí Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz Stadion Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi

Ukrajina otočila zápas s Islandem

Ukrajinci v polské Vratislavi, kde odehráli domácí zápas kvůli válečnému konfliktu ve své zemi, prohrávali po půlhodině po výstavní ráně Alberta Gudmundssona. Útočník Janova navázal na hattrick z úvodního kola play off proti Izraeli (4:1).

Čtvrtfinalisté posledního Eura ale stejně jako ve čtvrtek na hřišti Bosny a Hercegoviny dokázali nepříznivý stav otočit. V 54. minutě se z hranice vápna trefil Cygankov a šest minut před koncem rozhodl podobnou střelou Mudryk. Island nedosáhl na druhou účast na evropském šampionátu, startoval pouze v roce 2016.

Ukrajina se v Německu střetne ve skupině E na úvod s Rumunskem a dále se Slovenskem a Belgií.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54. Cygankov, 84. Mudryk Hosté: 30. A. Gudmundsson Sestavy Domácí: Lunin – Konoplja, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko – Bražko – Cygankov (88. Talověrov), Malinovskyj (63. Zinčenko), Sudakov, Mudryk – Jaremčuk (72. Dovbyk). Hosté: Valdimarsson – Pálsson, Ingason, Grétarsson, Thorarinsson (63. Finnsson) – J. Gudmundsson, Haraldsson (87. Anderson), Traustason, Thorsteinsson (87. Ellertsson) – A. Gudjohnsen (63. Óskarsson), A. Gudmundsson. Náhradníci Domácí: Buščan, Trubin, Bondar, Dovbyk, Mychajličenko, Šaparenko, Sydorčuk, Talověrov, Tymčyk, Vanat, Zinčenko, Zubkov Hosté: Gunnarsson, Ólafsson, Anderson, Ellertsson, Finnbogason, Finnsson, Hermannsson, Hlynsson, Jóhannesson, Óskarsson, Sampsted, Willumsson Karty Domácí: Malinovskyj, Zinčenko Hosté: Haraldsson, Ingason, J. Gudmundsson Rozhodčí Stadion

Poláci zvládli penalty ve Walesu

Polsko čeká ve skupině D postupně Nizozemsko, Rakousko a Francie. Soupeř Česka z kvalifikační skupiny vybojoval pátou účast na Euru v řadě po vyrovnaném zápase v Cardiffu, který stejně jako střetnutí Gruzie s Řeckem nepřinesl mnoho gólových příležitostí.

Rozhodnout tak musely znovu penalty. Prvních devět střelců bylo úspěšných, a tak hned úvodní chyba ukončila utkání, když brankář Szczesny na konci páté série vystihl střelu domácího Daniela Jamese. Wales nezdolal Polsko podesáté v řadě a na Euru bude chybět po dvou účastech.