Měl být Schick v nominaci? Záleží na dohodě s trenérem, shodují se experti

Jan Koller

autor 55 reprezentačních gólů

Měl být Patrik Schick v nominaci, když v sobotu skóroval za Leverkusen?

„Moc tomu nerozumím, tahle situace je zvláštní. Komunikace směrem k veřejnosti by v tomto případě měla být lepší, hodí se vysvětlit, jaká nastala mezi trenérem Haškem a hráčem domluva. Pak nevíme, jestli Patrik cítí, že by nebyl základním článkem kádru a nechce trávit čas na lavici… Mělo by se to vysvětlit, odůvodnit. Ale pokud je zdravotně v pořádku, určitě do nominace patří.“