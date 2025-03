Čtete: České kvalifikační krachy s trpaslíky: šok v Lucembursku, Bílkova premiéra i loučení...

Kdy: 7. září 2010

Kvalifikace: EURO 2012

Do nové etapy pod trenérem Michalem Bílkem vstoupil český tým rozpačitě. V Olomouci si vytvářel šance, ale z efektivity vyučoval soupeř. Kdyby na hřišti stála obávaná síla, dalo by se to omluvit, Čechy ale zaskočila Litva, tehdy 30. nejlepší tým v Evropě podle žebříčku FIFA.