Expert Ruman o reprezentaci: Vítězí pragmatismus, nemůžeme si hrát na Španěly

Dva zápasy na úvod kvalifikace o světový šampionát a šest získaných bodů, vedení v kvalifikační skupině. Češi výsledkově zvládli zápasy s Faerskými ostrovy (2:1) a Gibraltarem (4:0), byť ve výkonech byly rezervy, hlavní úkol výběr Ivana Haška splnil. Co se mužstvo povedlo a co naopak ne? „Po výbuchu v Gruzii se nastavila správná cesta,“ vyzdvihuje v hodnocení pro iSport trenér a expert Petr Ruman. Rozebírá výkony jednotlivých hráčů, rezervy národního týmu i šance na postup na mistrovství světa 2026 do Ameriky.

Jste spokojený s šesti českými body a povedeným startem kvalifikace?

„Jsem rád, že zvítězil pragmatismus ve smyslu hrát to, co ti mužstvo dá a co kluci dobře umí. Místo toho, aby se člověk tým snažil narvat do nějakého kabátu super technického mužstva, které bohužel nemáme. Spokojenost se šesti body určitě je. Samozřejmě jsou tam věci, které by si člověk přál jinak. Kvalifikace je oproti dlouhodobé práci s mládeží a výchovy talentů sprint na sto metrů. V něm je potřeba využít nejlepší možnosti, co mužstvo má a na co mají hráči. Výchova je maraton, kde je potřeba hodně trpělivosti, koncepce a podobně. Jsem spokojený s tím, že Češi vyhráli oba zápasy. Proti Gibraltaru jsme navíc dali čtyři góly, slyšel jsem, že nálada je v mužstvu dobrá, kluci makají.“

Proti Faerům a s Gibraltarem rozhodli Patrik Schick a Václav Černý. Ukázali svou výjimečnost tvořivých a koncových hráčů, kterých má Česko málo?

„Pokud bychom ale dali na hřiště deset kreativců, co si hrají jenom s míčem, taky by z toho nic nebylo. Potřebuješ dobrý mix. Potřebujeme v týmu hráče, co dokážou zápasy rozhodnout. Patrikovi se to povedlo poprvé proti Faerům, Václav otevřel Gibraltar krásným gólem. Můžeme polemizovat, ale momentálně víc takových hráčů v Česku není, to je fakt. Jsem rád, že se po výbuchu v Gruzii (1:4) opravdu nastavila cesta, která hráčům v národním týmu sedí. Díky tomu se dělají výsledky. Když se to povede a dostaneme se s tímhle týmem na mistrovství světa, zvedne se kredit českého fotbalu, zviditelní se hráči, to jde ruku v ruce. Do fotbalu půjde víc peněz, stejně tak do české ligy. Potom je důležité získané peníze správně využít.“

Nicméně Faeřané byli nepříjemní, hrozila bodová ztráta.

„Také větší reprezentace mají s podobnými soupeři problémy. Faeřané se s tím nemazlí, jsou ovlivnění anglickým, norským a dánským fotbalem. Třeba s Mainzem jsme hráli na Islandu, to byla z jejich strany až neuvěřitelná kopaná, která bolela. To je jejich způsob hry, daný třeba i povětrnostními podmínkami. Jejich hráči musí být takhle nastavení, aby zápasy zvládli. Vždycky je to s takovými soupeři nepříjemné. Naopak proti Gibraltaru mě zaráželo, že nám dávali víc prostoru, víc místa jsme mohli několikrát ještě lépe využít. České mužstvo má silné stránky, které ukázalo proti Faerům i s Gibraltarem, zároveň slabiny, které se musíme snažit co nejvíc kompenzovat, aby přišel kýžený výsledek. Kluci získali šest bodů, za mě dobrý start.“

Může tým v současném nastavení uspět v červnu proti Chorvatsku, největšímu favoritovi skupiny?

„Věřím, že máme na to postoupit na šampionát, pokud současný tým zůstane u toho, co je mu vlastní. Když začneme na sílu tvořit, hrát si na Španěly, Francouze, Němce, to nám spíš uškodí.