Mlha kolem trenéra na FAČR. Finance nejsou jediné kritérium, řekl Trunda
Na úterním zasedání výkonného výboru FAČR se řešila i kapitola reprezentací. Významnou záležitostí je pokračující hledání trenéra pro áčko, kde vedení českého fotbalu po kvalifikační prohře na Faerských ostrovech (1:2) odvolalo Ivana Haška s asistentem Jaroslavem Veselým. „Probíhají jednání, ale komentovat teď žádná jména nebudeme,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR David Trunda.
Na konci října se směrem k nástupci Ivana Haška začalo skloňovat jméno Jürgena Klinsmanna, někdejšího slavného německého útočníka, který v minulosti úspěšně vedl reprezentaci Německa nebo USA, naposledy ale předčasně skončil u výběru Jižní Koreje.
Zdroje Sportu naznačovaly, že by se směrem ke Klinsmannovi opravdu mohlo něco dít, nicméně ani na začátku listopadu, čtyři dny před pátečním oznámením nominace na následující reprezentační domácí zápasy se San Marinem a Gibraltarem, k významnému posunu nedochází.
„Jednání probíhají. Ale dohodli jsme se s Pavlem Nedvědem (generální manažer reprezentací), že teď nebudeme komentovat žádná jména, nebylo by to správné. V médiích padají různá jména, některá jsou nepravdivá. Situace se vyvíjí,“ sdělil po úterním jednání výkonného výboru FAČR šéf fotbalové asociace David Trunda.
V tuhle chvíli platí, že následující dvě utkání povede jako hlavní dočasně pověřený Jaroslav Köstl. O podobě realizačního týmu se ještě jedná, jako logická varianta se nabízí, že si asociace na následující zápasy v Karviné a v Olomouci vypomůže z vlastních zdrojů. „V pátek na nominační tiskové konferenci se dozvíte víc. Výběr hráčů na zápasy probíhá standardně, jde o spolupráci Pavla Nedvěda a pana Köstla,“ přiblížil Trunda.
Výhled směrem ke klíčové březnové baráži o postup na světový šampionát je zatím zahalený mlhou. „Měli jsme širší list potenciálních trenérů, se kterým přišel Pavel Nedvěd. Zúžili jsme ho, pokračujeme v jednáních. Varianta se zahraničním trenérem může být jednou z možností, těch ale máme více,“ nastínil předseda asociace.
V úterý se probírala i otázka rozpočtu FAČR na rok 2026, která je spojená též s angažováním nového trenéra. Zahraniční varianta může znamenat vyšší výplatu pro hlavního kouče, ale i jeho tým spolupracovníků. Což v případě potřebné kvality nemusí být levná záležitost.
„Chceme, aby byl rozpočet FAČR bezpečný a aby případné přivedení zahraničního trenéra dávalo i ekonomický smysl. Není jediné kritérium sehnat trenéra, který bude vyhovovat finančním požadavkům. Chceme trenéra, který nám pomůže k úspěchu v kvalifikaci a také s dalším výhledem na mistrovství Evropy. Je to komplexní hledání, aby vše zapadlo do sebe a splnilo naše očekávání,“ dodal Trunda.
Peníze na nový realizační tým u prvního týmu tak může vedení asociace hledat i u externích zdrojů a partnerů, aby na Strahově nechyběly finance na pokrytí jiných projektů. Trunda už po svém zvolení zdůrazňoval například podporu mládeže nebo výkonnostního fotbalu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0