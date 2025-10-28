Předplatné

Znalec Německa Ruman: Klinsmann? Alfa, umí píchnout do vosího hnízda. Když nebude po jeho...

Klinsmann k repre? Ale co peníze? Chorý bez formy, ztracený Prekop – a Jablonec vede ligu • Zdroj: iSport.tv
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Jürgren Klinsmann vyvolal na MS svými výroky na adresu Íránu pozdvižení
Spolupráce Vladimíra Daridy a Jürgena Klinsmanna příliš dlouho netrvala
Legendární německý útočník Jürgen Klinsmann
Jiří Fejgl
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (1)

Výrazně ho zaujala zpráva, že tuzemská asociace, rozuměj Pavel Nedvěd, šéf reprezentačního úseku, oslovila Jürgena Klinsmanna, slovutného to Němce, aby převzal český národní tým. „On je alfa,“ ví Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport, který v Německu léta žije, hrál v něm i trénoval.

Alfa je šéf. Čím se projevuje jeho lídrovství?
„Je to člověk, trenér, především manažer, který si ihned analyzuje prostředí. Pokud zjistí, že jsou podle jeho názoru potřeba nějaké změny, trvá na nich. Ví se o něm, že dokáže nastavit určité procesy, ale je neústupný v tom, že bude pracovat se svými lidmi, které zná, kterým důvěřuje. To je jeho charakteristická známka.“

Co když není po jeho?
„Rychle pozná, že prostředí má s jeho nároky a změnami, které požaduje, potíže. Pak nemá problém za sebou zavřít dveře a říct: Jdu.“

Takže bude tlačit na to, aby se mohl obklopit vlastním týmem? To však může akci zhatit kvůli financím.
„O finanční stránce

Vstoupit do diskuze (1)

