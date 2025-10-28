Znalec Německa Ruman: Klinsmann? Alfa, umí píchnout do vosího hnízda. Když nebude po jeho...
Výrazně ho zaujala zpráva, že tuzemská asociace, rozuměj Pavel Nedvěd, šéf reprezentačního úseku, oslovila Jürgena Klinsmanna, slovutného to Němce, aby převzal český národní tým. „On je alfa,“ ví Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport, který v Německu léta žije, hrál v něm i trénoval.
Alfa je šéf. Čím se projevuje jeho lídrovství?
„Je to člověk, trenér, především manažer, který si ihned analyzuje prostředí. Pokud zjistí, že jsou podle jeho názoru potřeba nějaké změny, trvá na nich. Ví se o něm, že dokáže nastavit určité procesy, ale je neústupný v tom, že bude pracovat se svými lidmi, které zná, kterým důvěřuje. To je jeho charakteristická známka.“
Co když není po jeho?
„Rychle pozná, že prostředí má s jeho nároky a změnami, které požaduje, potíže. Pak nemá problém za sebou zavřít dveře a říct: Jdu.“
Takže bude tlačit na to, aby se mohl obklopit vlastním týmem? To však může akci zhatit kvůli financím.
„O finanční stránce