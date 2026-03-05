Schickovo zranění? Je za tím opakovaný úder do lýtka, Koubek si může vydechnout
Středeční zápas Leverkusenu v Hamburku proběhl bez Patrika Schicka. Německý klub informoval před výkopem o důvodu absence stroze – jedná se o svalové zranění. Bayer zvítězil i bez českého forvarda 1:0. Především pro fotbalovou reprezentaci, kterou čeká za tři týdny baráž o světový šampionát proti Irsku, je zásadní, kdy bude nejlepší český útočník k dispozici. Podle informací iSportu jde o problém s nakopnutým lýtkem, pauza by naštěstí neměla být dlouhá.
Středeční zápas zvládl Leverkusen v Hamburku i bez Patrika Schicka. O výhru 1:0 se gólem postaral devatenáctiletý Christian Kofane, který nahradil na hrotu českého forvarda. Nejlepšího střelce Leverkusenu v sezoně (12 branek) vyřadil ze hry už před výkopem svalový problém.
„Ještě nevíme, jak to přesně bude dál se Schickim, uvidí se v dalších dvou dnech,“ odpověděl po utkání na tiskové konferenci trenér Leverkusenu Kasper Hjulmand.
Podle informací iSportu by mělo jít o problém s nakopnutým lýtkem, naštěstí nic závažného. Schick inkasoval úder do lýtka během zápasu Ligy mistrů s Olympiakosem (úterý 24. března), do stejného místa dostal i během pondělního tréninku. Což vedlo k rozhodnutí, že vynechá středeční výjezd do Hamburku.
Absence jinak přibývají
Délka absence se odhaduje zhruba na týden. Schick zřejmě vynechá víkendový bundesligový zápas ve Freiburgu, pokud vše půjde dobře, chce být nachystaný už příští středu (11. března) na úvodní osmifinále Ligy mistrů doma s Arsenalem. Velká pravděpodobnost už pak existuje u dalšího utkání v sobotu proti Bayernu. Pro Leverkusen je Schick velmi důležitý, například dvěma zásahy proti Olympiakosu rozhodl o postupu do dalšího kola v play off Ligy mistrů.
Pokud vyjde předpověď o vývoji zranění, může si vydechnout reprezentační trenér Miroslav Koubek. Středeční absence s největší pravděpodobností neznamená, že by měla být ohrožena Schickova účast v baráži o mistrovství světa. Česko začíná ve čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku.
Absence trenérovi národního týmu v posledních týdnech přibývaly – stále mimo hru je klíčový hráč pro ofenzivu Pavel Šulc, téměř měsíc absentuje slávistický záložník Lukáš Provod. Dva zápasy vynechala předpokládaná jednička Jindřich Staněk, oba by mohli naskočit už do víkendového derby se Spartou. Kvůli problémům s lýtkem poslední tři zápasy nehrál ani David Douděra. Baráž o mistrovství světa velmi pravděpodobně nestihne dlouhodobě zraněný Adam Hložek.