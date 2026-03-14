Bílozlatý dres pro fotbalovou reprezentaci? Objevil se dřív, asociace ho ještě neukázala
Vztah s Pumou míří ke konci. Česká fotbalová reprezentace by se s dlouholetým partnerem měla rozejít už na začátku září, odkdy by měl národní tým nově oblékat Adidas. To je známá věc, o které se spekuluje a o které deník Sport a web iSport informoval už v průběhu ledna. Známá je také podoba domácích červených dresů pro blížící se baráž o mistrovství světa. Nyní se ale na sociálních sítích objevil „venkovní“ trikot, který ještě fotbalová asociace veřejnosti neukázala…
Nové domácí dresy představila FAČR už zkraje prosince minulého roku. Trikot odkazuje na stříbrné EURO 1996, na první pohled velmi jednoduchý červený design zaujal veřejnost. „Klukům přeji, aby byla tahle sada výherní, což by znamenalo, že je uvidíme v létě na mistrovství světa,“ uvedl při představení dresu bývalý vynikající záložník Karel Poborský.
V nových dresech se národní tým pod vedením trenéra Miroslava Koubka představí poprvé už za necelé dva týdny, kdy ve čtvrtek 26. března přivítá v Edenu v semifinále baráže o MS 2026 Irsko. O pět dní později, tedy v úterý 31. března, se na Letné představí buď ve finálovém barážovém duelu, nebo v přípravném utkání proti jednomu z dvojice Dánsko, Severní Makedonie.
Nyní se na sociálních sítích objevil vzhled pravděpodobného „venkovního“ dresu. Ačkoliv ho FAČR oficiálně ještě nepředstavila, Puma ho zřejmě už pustila do prodeje. Není to poprvé, kdy by německé společnosti unikl vzhled dresu ještě před jeho oficiálním představením.
Dres na první pohled zaujme bílozlatým provedením. Potisk je pravděpodobně inspirovaný českou historií, z fotografie z obchodu je vidět také nápis „Hrdě za Česko“ na vnitřní straně zad.
Každopádně záleží, zda v něm vůbec čeští fotbalisté v baráži nastoupí. Oba březnové duely totiž odehrají na domácím hřišti, kde by měli obléct tradiční červenou variantu.
