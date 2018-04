Když pálí "desítka"! Vydra je s Terrym v sestavě roku a prý i nejlepší v lize

John Terry, jeden z největších talentů Portugalska Ruben Neves, 17letý zázrak Ryan Sessegnon a Matěj Vydra. To jsou hráči, kteří byli vybráni do ideální jedenáctky anglické Championship. Český útočník táhne Derby County za postupem do Premier League. Přímou účast si už zajistit zřejmě nedokáže, ale v play off bude i díky 25letému Čechovi velmi silným hráčem.

Český fotbalista a nejlepším střelcem v evropské soutěži? Dlouho nevídaný jev. Reputaci zachraňuje Matěj Vydra v druhé anglické lize. V dresu Derby se rve o každý balon a z pozice „desítky“ často rozhoduje zápasy.

A jde mu to celkem dobře. Osm kol před koncem základní části vstřelil rodák z Chotěboře už 18 branek, čímž si průběžně drží primát pro nejlepšího střelce ligy.

Všiml si toho i reprezentační trenér Karel Jarolím, který 25letého fotbalistu nominoval pro turnaj v Číně, ale Vydra neměl doléčené šrámy a dlouhé cestování by pro něj bylo k ničemu. Zůstal v Anglii, doléčil se a znovu najel na svoji hvězdnou formu.

„A pokud by chtěl, může být úplně nejlepším hráčem v lize,“ tvrdí o něm v rozhovoru pro klubový web jeho spoluhráč a zkušený forvard Derby David Nugent. „Jen o tom potřebuje neustále vědět. Občas to tak má a dokazuje to, ale občas mu zápas nevychází a jeho výkon jde dolů, proto mu musíte neustále připomínat, že má na to, aby ostatní převyšoval,“ dodává Nugent.

Ideální XI. Championship 2017/18

The @SkyBetChamp Team of the Season has been revealed.



The team was selected by #EFL club managers ahead of next week's #EFLAwards.



Loan players ineligible – who would you have picked?



>> https://t.co/9AdVrKrYA2 pic.twitter.com/mtxxoDPygv — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 4. dubna 2018

Právě s ním Vydra nejčastěji na hřišti operuje. 32letý harcovník, který strávil nejdelší a nejlepší část kariéry v Leicesteru, hraje na pozici klasické "devítky" a pod ním český fotbalista. A Derby to jde k duhu. Pokud společně tato dvojice nastoupila, klub z East Midlands většinou vyhrál. Jako poražený odešel pouze čtyřikrát.

Sám Vydra prožívá zřejmě životní sezonu. Zatímco v té minulé měl střeleckou konverzi 14,7% a vstřelil pět branek, letos je na tom o hodně lépe – z 28 střel dosáhl 18 tref a střeleckou konverzi má 34%. Co se týká podílu u branek Derby, dal jich Vydra 18 z 57 (32%). Nikdo nemá v lize víc.

Fanoušci „The Rams“ mají navíc českého reprezentanta ve velké oblibě. A to nejen kvůli jeho výkonům. Vydra má totiž pro ně ještě jeden zajímavý význam.

Během svojí kariéry na Ostrovech vstřelil v pěti zápasech hned devět branek do sítě Nottinghamu Forest. A to jsou plusové body. Forest je totiž jedním z největších rivalů Derby. Po přestupu do klubu v roce 2016 stihl Vydra svoji bilanci vylepšit o další dvě trefy.