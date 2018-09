Fotbalové vzkazy z nebe: Wenger na odpis i Srničkovo kadeřnictví

V posledních dnech se hodně řešila pozice trenéra Manchesteru United Josého Mourinha, u fanoušků to má ale nahnuté s důvěrou spíš výkonný ředitel Ed Woodward. Při pohledu na oblohu se o sobě před utkáním v Burnley dočetl, že je „specialistou na selhání.“ Výhra 2:0 byla odpovědí, která minimálně do dalšího zápasu utlumila kritiky muže, pod jehož vedením klub čeká na titul, ačkoliv z ekonomického hlediska prosperuje.

Fanoušci si Davida Moyese si jako trenéra Manchesteru United nepřáli • Foto Profimedia.cz

A zase Manchester United! První z nástupců legendárního trenéra Alexe Fergusona to neměl jednoduché. Tým pod vedením Davida Moyese výrazně pokulhával. Když hráli United v březnu 2014 proti Aston Ville (4:1), zaplatili fanoušci přelet letadla s transparentem s odkazem na přezdívku Josého Mourinha (Special One), který na Old Trafford vládne nyní: "Ten špatný (Wrong One), Moyes ven!" Jejich přání se vyplnilo o několik týdnů později.