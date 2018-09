Hráči za 7 miliard! Zidane vyhlíží práci v United, připravil si seznam posil

Mounrinhovi nepomohla nevýrazná politika v přestupovém období ani výsledky úvodních kol nového ročníku. V prvních čtyřech zápasech jeho výběr po prohrách s Brightonem (2:3) a Tottenhamem (0:3) figuruje až na desátém místě tabulky. Zidane, který patří k nejúžším kandidátům na možná brzy volnou pozici, větří šanci a nechce nic ponechat náhodě.

"Rudí ďáblové" sice poslední střetnutí s Burnley (2:0) zvládli. Tlak z beder favorita na triumf ale opadl jen částečně a Mounrinhova židle se stále houpe. Zidane, který vedl naposledy Real Madrid a dovedl ho k třetímu triumfu v Lize mistrů za sebou, už dříve přiznal, že by případnou nabídku z United přijal. Nyní si dokonce vypracoval seznam posil, o které by usiloval, kdyby usedl na pozici místo kontroverzního portugalského stratéga.

A rozhodně by nešetřil. Francouz by rád obnovil spolupráci s Tonim Kroosem z Realu Madrid a Jamesem Rodriguezem, kterého "Bílý balet" poslal na hostování do Bayernu Mnichov. Ve stejném klubu je nasnadě ještě Thiago Alcantara a z Paris Saint-Germain zmiňovanou vysněnou trojici doplňuje střelec Edinson Cavani.

Cena výše zmiňovaných hráčů by se bez většího přemýšlení dala odhadnout minimálně na 280 milionů eur, tedy v prepočtu téměř 7,2 miliardy korun. Přestupová politika Manchesteru by tak doznala značných změn oproti strategii současného trenéra.

Mourinho totiž před začátkem sezony utratil "jen" 81 milionů eur (2 miliardy korun) za brazilského záložníka Freda a devatenáctiletého Portugalce Dioga Dalota, což směrem z fanouškovského táboru přineslo první vlnu nevole. Druhou spustil nepřesvědčivý herní výkon mužstva na začátku ročníku.

Je víc než zřejmé, že Zinedine Zidan bude na případném seznamu uchazečů o trenérský post jednoho z nejprestižnějších celků na světě vysoko. Jeho portugalský sok ale boj o místo vůbec nevzdává a nepříznivou situaci v lize se pokusí zvrátit po reprezentační přestávce.

United čekají Watford, Wolverhampton a West Ham, zároveň bude parta okolo kapitána Antonia Valencii bojovat i v základní skupině Ligy mistrů. Tam narazí na švýcarské Young Boys a španělskou Valencii.