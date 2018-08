Mourinhův osud? V United to má nahnuté, ke konci může přispět Vydra

Spekulace o konci 55letého stratéga po předsezonních sporech s viceprezidentem Edem Woodwardem ještě více rozvířily prohry s Brightonem (2:3) a Tottenhamem (0:3) v úvodních třech kolech. „Říká se, že Mourinho brzy skončí. Někteří si myslí, že k tomu dojde, když United prohrají v Burnley. Jiní zase tuší, že nevydrží déle než do konce září,“ uvedl pro Daily Mail nejmenovaný zdroj blízký klubu.

Nevyhnutelné se tak pravděpodobně blíží čím dál více a zdá se, že by se mohla opakovat situace z roku 2016, kdy právě Mourinho nahradil na lavičce Manchesteru United Louise van Gaala. Klub se tehdejšího kouče také zastával a tvrdil, že za ním stojí.

Zároveň se ale mluvilo o možném příchodu Mourinha, a to ještě dříve, než byl Nizozemec vyhozen. Tentokrát je Mourinho v opačné situaci. Už i mezi hráči United se údajně šušká o tom, že by mužstvo mohl převzít Zinedine Zidane, který sám přiznal, že by nabídku na trénování týmu z Old Trafford přijal.

Také zaměstnanci Manchesteru United se domnívají, že konec José Mourinha v klubu je na spadnutí. Dokonce k němu může dojít už po nedělním zápase s Burnley, a to v případě, že by „Rudí ďáblové“ opět prohráli.

Přispět k Portugalcovu odvolání by mohl i český útočník Matěj Vydra, který před sezonou přestoupil do Burnley z Derby County. Start v Premier League si 26letý rodák bývalý hráč Jihlavy a Baníku v novém dresu ještě nepřipsal, ale třeba se dočká právě proti Manchesteru United.

Doposud Vydra odehrál pouze tři zápasy za tým Burnley do 23 let, za který se mu podařilo jednou skórovat, a objevil se na lavičce mezi náhradníky během prvního utkání 4. předkola Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus.

S 20 góly nejlepší střelec minulé sezony anglické Championship se ale postupně s týmem sžívá a kdoví, zda nezasáhne už do čtvrteční odvety v Evropské lize proti řeckému soupeři. Jeho případný start by naznačil, že by mohl zasáhnout i do nedělního duelu s Manchesterem United a třeba i gólově přispět k možnému odvolání Josého Mourinha.

V Manchesteru se navenek zatím tváří, že za Mourinhem stojí, viceprezident Woodward se netají tím, že nechce potřetí během necelých čtyř a půl roku měnit v klubu trenéra. Pokud ale United v Burnley prohrají, dostane se pod velký tlak fanoušků a médií a bude muset po třetím zápase bez bodu řešit. S největší pravděpodobností tím, že ustoupí a trenéra vymění.