Mourinho se pustil do kritiků kvůli Rashfordovi: Lháři, jsou mnou posedlí

"Jste lháři. A jste mnou posedlí." Taková slova vypustil z úst José Mourinho směrem k televizním fotbalovým expertům na tiskové konferenci před sobotním střetem s neporaženým Watfordem. Do běla ho vytočila slova Jamieho Carraghera a Alana Shearera o tom, že jeho svěřenec Marcus Rashford by měl z Old Trafford odejít.

„Očekávám, že mě v neděli budou kritizovat za to, že jsem ho proti Watfordu nepostavil. Někteří z nich jsou mnou naprosto posedlí,“ řekl portugalský kouč. Narážel ironicky na fakt, že Rashforda do sestavy vůbec zařadit nemůže - kvůli červené kartě, kterou mladý forvard dostal při zápase s Burnley.

„Někteří z nich mají problém s neustálým lhaním. Dokážu si představit, že se v neděli vzbudí, a první věc, co je napadne, je José Mourinho. Je mi jich líto. Na světě jsou zajímavější věci než já,“ prohlásil směrem k televizním expertům. Některé z nich obvinil i z toho, že pracují pro jiné ligové kluby.

A u těchto slov se nezastavil. Za pomocí papíru se statistikami spustil obhajobu toho, jak často využívá Rashforda ve svém týmu. „V sezoně 2016/17 hrál Marcus v 53 zápasech, celkově 3068 minut. Když to vydělíte 90, jde o 34,2 90minutových zápasů. V další sezoně 52 zápasů, 2676 minut, za dva roky celkově navíc pět finále,“ rozebral zevrubně.

„Je to hodný kluk, dobrý hráč, ví, co pro něj v United udělali. Začal v akademii, měl podporu od Van Gaala, ode mě, od klubu, dostal novou smlouvu, nové číslo dresu, je součástí naší sestavy v každém zápase. Za dobu, co tu jsem, jsem se nikdy nerozhodl vynechat ho z nominace,“ řekl a dodal, že pro výchovu anglických talentů dělá víc než jeho ligoví oponenti.

„Lidé, co hovoří o jeho nedostatečném počtu minut, jsou trochu popletení. Marcus není Dominic Solanke z Liverpoolu, ani Ruben Loftus-Cheek z Chelsea,“ zmínil mladíky, kteří ve svých klubech nedostávají moc příležitostí. „Je Marcus Rashford, hráč Manchesteru United s neuvěřitelným počtem minut odehraných na té nejvyšší úrovni. V nejlepších možných soutěžích. Takovou práci odvádíme pro naše fanoušky s našimi odchovanci. Nejen s Rashfordem, ale i Jessem Lingardem, Lukem Shawem a Scottem McTominayem,“ zakončil Mourinho svůj monolog.