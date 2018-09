Zase se řeší Čechova rozehrávka. Kritika? Reakce expertů vás překvapí

Taktika je jasná. Útok budovat z hloubi pole, až od nohou zkušeného gólmana Čecha. Jenže systém má zatím daleko k jistotě, internetem stále kolují videa ze zápasu proti Manchesteru City, kdy si český gólman při snaze rozehrát na pravého beka málem vstřelil vlastní gól, či proti Cardiffu, kdy poslal sice přesný pas, ale přímo k nohám útočícího soupeře Harryho Artera.

Čech se k oběma inkriminovaným momentům vyjádřil ještě před sobotní cestou do Newcastlu. „V prvních čtyřech kolech jsem zahrál 166 přihrávek. To je ohromné číslo. Ale všichni pořád mluví o těch dvou,“ řekl 36letý hráč. „Když přihrajete míč do nebezpečného prostoru, jako se mi to stalo proti Cardiffu, není to nic dobrého. Ale to je prostě součást hry, vždycky můžete udělat chybu,“ dodal.

Rozehrávka z hloubi hřiště je jednou z novinek, které zavedl nástupce Arsénea Wengera, Španěl Unai Emery. Čech poukázal na to, že Arsenal si na nový prvek hry bude zvykat postupně. „Podívejte se na evoluci, kterou prošla Barcelona a Manchester City. Takové věci se nedějí přes noc. Jak si na ten styl začali víc a víc zvykat, přišly výsledky. My jsme teď v procesu zjišťování toho, jaké výhody nám to přinese,“ řekl zkušený gólman.

Ani v sobotu, při výhře 2:1 proti Newcastlu, si Čech neodpustil moment, kdy pod tlakem od svěřenců Rafy Beníteze odehrál míč přímo na roh při snaze nahrát zpět Shkodranu Mustafimu. Ale kritika tentokrát žádná nepřišla, ba naopak.

„Podle mě to udělal skvěle,“ obhajoval ho expert Sky Sports Chris Kamara v pořadu Goals on Sunday. „Jde o to, že Čech kope hlavně levou. Mustafi mu to přihrál na pravačku, a hlavou mu hned muselo projít: Když to teď odkopnu pravou a zkazím to, ti dva hráči Newcastlu přede mnou toho mohou využít,“ dodal.

Za zkušenějšího kolegu se postavil i host pořadu, gólman Bournemouthu Asmir Begovič, který stejně jako Čech dříve oblékal dres londýnské Chelsea. „Filozofie, s jakou Arsenal hraje, jej někdy může dostat do složitých situací. Brankář pak musí zvážit všechna rizika. Čech udělal velmi rozumné rozhodnutí, poslal míč mimo hru a raději se vypořádal s rohem. Kdyby se snažil udělat o jeden dotek navíc, hráči Newcastlu by ho dostihli a byl by z toho nejspíš gól. Z mého pohledu se zachoval správně, odhadl riziko a podle toho se rozhodl,“ pochválil gólmana Arsenalu bosenský reprezentant.

"Kanonýři" se po dvou prohrách na úvod sezony vrátili na vítěznou vlnu. Pokud uspějí i v dalším kole proti Evertonu, půjde již o čtvrtou jejich výhru v řadě.