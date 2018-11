Nový stadion Tottenhamu? Bude nejhezčí, bývalý šéf už "otevřel" toaletu

Alan Michael Sugar (na Ostrovech nazývaný jako Lord Sugar) je vlivný anglický podnikatel, který Tottenham vlastnil v letech 1991-2001. Proto se může dostat i tam, kam má běžný fanoušek dveře zavřené.

Sugar zveřejnil na Twitteru video, kde se prochází po trávníku nového stadionu. „Včera jsem měl možnost navštívit stadion Spurs. Je nádherný. Nejlepší v Británii i Evropě a dost možná také na světě,“ nešetřil jedenasedmdesátiletý podnikatel chválou.

A pak přidal vtipný dovětek. „Ale ta nejdůležitější věc je, že jsem měl čest být prvním mužem, který se vymočil na záchodě v salonku pro vedení klubu,“ napsal s nadsázkou Sugar, jehož příspěvek vyvolal na sociálních sítích ohlas.

I had a tour of the new Spurs stadium yesterday. It's amazing the best in Uk and Europe and possibly in the world. Most important thing is I had the honour of being the first person to take a pee in the directors lounge loo. pic.twitter.com/C43iSEnbti