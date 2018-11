Trable Tottenhamu: čekání na stadion i nešťastný trenér. Zamíří jinam?

Nic netrvá věčně. Přesně tuhle známou poučku aktuálně pociťují fotbalisté Tottenhamu. Klub ze severního Londýna v posledních letech vzkvétal, kouč Mauricio Pochettino složil fungující kádr, který se postupně vypracoval do absolutní špičky Premier League. Proto se letos očekávalo, že by „kohouti“ možná konečně mohli zaútočit i na ligový triumf, na který čekají od roku 1961. Jenže… Zdánlivě nekonečný progres jako by se na podzim zastavil, k tomu navíc přibyly starosti s odloženým otevřením nového stadionu. A trenérský strůjce „nového Tottenhamu“ by navíc brzy mohl zamířit jinam.