Kdo je koučem United? Legenda vyznává styl Liverpoolu a chválí Pogbu | iSport.cz

„Solskjaer se stane našim dočasným trenérem. Téměř dvacet let poté, co takhle rozhodl finále Ligy mistrů,“ vyvěsili United v úterý na klubový web video s archivními záběry. Zároveň jej ale záhy rychle smazali.

Pozdě. Fanouškům ani médiím tato informace neunikla. Navíc ji podpořila i norská premiérka Erna Solbergová, který na svém Twitteru popřála Solskjaerovi hodně štěstí. „Velký den pro norský fotbal,“ stálo v původním příspěvku, který později stejně jako zástupci Manchesteru smazala.

Ve středu dopoledne už však byl norský internacionál oficiálně potvrzen jako dočasný trenér po Mourinhovi.

Jako hráče jej fanoušci, především kvůli osudovému večeru na Nou Campu v roce 1999, milovali. V klubu strávil přes jedenáct let a kromě hráčské kariéry zde vedl v letech 2008 až 2011 i rezervní tým.

V něm se mimo jiné setkal s Paulem Pogbou těsně předtím, než zamířil z United do Juventusu. Když letos v létě poskytl o Manchesteru rozhovor, netajil se tím, že právě na 25letém Francouzovi, který se na Old Trafford po čtyřech letech vrátil, by postavil celou hru.

Kromě rezervy United na Ostrovech vedl Cardiff a jeho tehdejší angažmá dopadlo fiaskem. V lednu nastoupil, nezabránil klubu v sestupu z Premier League a v září už byl bez práce. Jeho bilance 16 porážek z 30 zápasů a pouze pět výher je do dnes v Anglii připomínána.

Učil se od Fergusona

Naopak trenérské úspěchy slavil v norském Molde, kde působil už dvakrát. Při prvním angažmá získal dvakrát mistrovský titul. Když se vrátil z nepovedené anabáze v Cardiffu, uspěl v Norském poháru a Evropské lize. Molde tehdy skončilo v tabulce před Fenerbahcem, Celtikem a Ajaxem. V play off narazilo až na španělské Seville.

V minulé sezoně s týmem skončil na druhé příčce. Nicméně Ed Woodward, sportovní ředitel United, mu věří. Velkým plusem má být znalost prostředí klubu. Solskjaer je údajně klubem posedlý a bere ho jako svůj domov. Když trénoval v Norsku, často své hráče přirovnával k současným či bývalým hvězdám Manchesteru a mluvil tak o nich i na veřejnosti.

Jako trenér se rád prezentuje ofenzivním stylem. "Zní to trochu ironicky, ale dívat se někdy na Molde, bylo jako sledovat duel United s Liverpoolem. Solskjaerovo mužstvo hrálo s velkou energií, na velkém prostoru a málokdy soupeři půjčilo míč," uvedl pro BBC Tor-Kristian Karlsen, sportovní ředitel norského celku IK Start.

Solskjaer se rovněž netají tím, že trenérské řemeslo odkoukal od Sira Alexe Fergusona. „Znamená pro mě strašně moc. Díky němu jsem se naučil, jak být velkým vítězem i jak snášet porážky. Naučil mě, jak se chová správný trenér a manažer,“ prohlásil o něm v tomto roce.

Od léta však nejspíš převezme Manchester trenér s větším jménem. Nejvíce se na Ostrovech mluví o současném kouči Tottenhamu Mauriciu Pochettinovi.