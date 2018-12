Bielsa táhne Leeds vzhůru i šílenými obraty. Upravili pro něj hit od Queen | iSport.cz

Když letos v červnu přebíral Marcelo Bielsa druholigový Leeds, mnozí měli jeho i tým za odepsaný. Argentinec byl vyhozen v prosinci 2017 po několikaměsíčním pokaženém angažmá v Lille a od té doby byl bez práce, přičemž se ještě soudil o odstupné se svým francouzským zaměstnavatelem.

To Leeds, trojnásobný mistr Anglie, se už čtrnáct let marně snaží postoupit zpátky do Premier League. Klub vinou majitele, neschopného managmentu a dalších okolností dokonce strávil několik sezon v League One, což je třetí nejvyšší anglická soutěž.

V posledních devíti sezonách fanoušci Leedsu sledují svůj tým bojovat o střed tabulky druhé nejvyšší anglické soutěže. Klub si za tu dobu nikdy nevybojoval ani vstupenku do play-off bojů o postup do Premier League, když nejlépe skončil na sedmém místě.

Bielsa před začátkem probíhající sezony nahradil kouče Paula Heckingbottoma a po podepsání dvouletého kontraktu s opcí se stal nejlépe placeným trenérem Leedsu v historii. Představitelé klubu se v něj rozhodli vložit důvěru poté, co na ně zapůsobil při osobním setkání. Když se italský majitel Leedsu Andrea Radrizzani nejdříve rozhodl Bielsu kontaktovat, dovolal se jen na záznamník. Když však trenér ozval příští den ráno zpátky do Anglie, zájemcům o svoje služby oznámil, že viděl už sedm zápasů Leedsu, a to byl jenom začátek.

Ohromený Radrizzani na základě telefonátu rozhodl okamžitě odletět za Bielsou do Buenos Aires, kde během strávených deset ze 24 hodin strávil v konverzaci s budoucím koučem Leedsu. Argentinec mu popsal svůj taktický plán a vyrazil majiteli Leedsu dech, když mluvil v detailech o každém fotbalistovi anglického týmu od áčka až po juniorku.

Ne nadarmo se Bielsovi přezdívá El Loco, což v překladu znamená šílenec. Po dvou týdnech vyjednávání nakonec Bielsa s Leedsem podepsal smlouvu. „Vždycky jsem měl ambice pracovat v Anglii a měl jsem během kariéry i několik příležitostí, pokaždé jsem ale považoval za důležité počkat si na ten pravý projekt. Takže když přišel s nabídkou klub s historií jako Leeds United, bylo nemožné odmítnout,“ uvedl Bielsa v oficiálním prohlášení.

Bielsa je známý tím, že je naprostý workohlik. Koluje historka, že během svého angažmá u reprezentačního týmu Chile se probouzel uprostřed noci, aby stavěl plot kolem tréninkového hřiště svých svěřenců a tak zabránil novinářům natáčet si tréninky.

Argentinský kouč dokonce přespává v tréninkovém centru Leedsu, kde si nechal zřídit postel a kuchyň, aby ušetřil čas strávený cestováním. Bielsova naprostá oddanost fotbalovému řemeslu však má blahodárný vliv na mužstvo, které v minulé sezoně skončilo až na 13. místě. V týmu podle zpráv z anglických médií vládne dobrá atmosféra, hráči by jeden pro druhého položili na hřišti život, z čehož pramení i zmíněné obraty v posledních minutách utkání.

Leeds pod Bielsovým vedením začal šlapat od prvního kola, ale na špici tabulky ho dostala teprve série sedmi výher v řadě, i když fotbalisté v bílých dresech měli v posledních zápasech namále.

Nejprve 23. prosince po sedmnácti minutách prohrávali 0:2 na půdě Aston Villy, ale třemi brankami ve druhé půli nakonec strhli vítězství na svou stranu, když vítěznou branku vstřelil v páté minutě nastavení Kemar Roofe.

Podobný průběh mělo i utkání hrané na Štěpána proti Blackburnu. Leeds sice na začátku nastavení prohrával 1:2 po brance hostujícího Charlieho Mulgrewa, ale během čtyř minut dokázal výsledek otočit na 3:2 pro Leeds dvěma brankami opět Angličan Kemar Roofe, který je s třinácti brankami nejlepším střelcem týmu.

„Ten zápas jsme si zasloužili zahrát, možná jiným způsobem, ale zasloužili,“ glosoval Bielsa poslední výhru svého týmu na tiskové konferenci. Takový výsledek navíc poslal Leeds do tříbodového trháku na špici tabulky po čtyřiadvaceti odehraných zápasech.

Že je úspěch týmu, který loni paběrkoval a do posledního kola se div nestrachoval o sestup, dílem především argentinského stratéga dokazují některá čísla. Bielsa má k dispozici druhý nejmladší kádr v lize. Věkový průměr hráčů Leedsu činí 24,8 roku.

Nicméně to hráčům nebrání v tom, aby vedli statistiku v počtu nejvíce střel, nejvíce přihrávek, nejvíce vytvořených šancí, bodů získaných na hřišti soupeře, nebo procentuálního držení míče. Leeds navíc s 42 vstřelenými brankami zdobí čtvrtá nejlepší ofenzíva v lize a s 22 inkasovanými góly je navíc Bielsovo mužstvo druhým nejlépe bránícím týmem v soutěži.

Je jasné, že taková čísla v kombinaci s rekordním ziskem 51 bodů dostaly fanoušky Leedsu zvyklé na roky strádání do naprosté extáze. Jeden z nich vystupující na YouTube pod nickem LUFC Lewis dokonce s přáteli přezpíval nesmrtelný hit skupiny Queen Bohemians Rhapsody na verzi oslavující trenéra Bielsu a písnička s názvem Bielsa Rhapsody se stala mezi příznivci Leedsu okamžitě hitem.

Pokud to takhle půjde dál a Leeds by skutečně pod Bielsou postoupil zpět do Premier League, nedá se vyloučit, že by Argentincovi mohla jednoho dne stát před stadionem Elland Road socha. Ostatně Bielsovo jméno nese stadion argentinského klubu Newell's Old Boys, s nímž Bielsa na počátku své trenérské kariéry vyhrál dva ligové tituly.

VIDEO | Verze hitu skupiny Queen Bohemians Rhapsody od fanoušků Leedsu

Natěšená fanouškovská obec se však musí mít na pozoru před přílišnou euforií. Zkušenosti z Bielsových předešlých angažmá dávají tušit, že pohádka může hodně rychle skončit. Kupříkladu Marseille dovedl Bielsa k titulu francouzského půlmistra, ale na jaře nedokázal klub zdárně rozjetou sezonu dotáhnout do konce a v lize skončil čtvrtý. Bielsa pak po jednom jediném odehraném utkání v následující sezoně rezignoval kvůli konfliktům s klubovým managmentem.

Nažhavení fanoušci Leedsu si však černé scénáře nehodlají připouštět a doufají, že tentokrát Bielsa svoji misi dotáhne do zdárného konce.

