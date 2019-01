Bizár v Anglii. Vydra kopal penaltu, sudí při jeho rozběhu odmával ofsajd | iSport.cz

Český útočník se po dlouhých dvou měsících dostal do základní sestavy a v zápase proti Barnsley byl klíčovým mužem. Splatit důvěru kouče Seana Dyche mohl už po dvaceti minutách hry, když po faulu hostujícího obránce Cavereho vybojoval pokutový kop a sám se k němu postavil. Hlavní sudí Simon Hooper ale penaltu nakonec zrušil.

Jakmile se Vydra rozeběhl, asistent sudího na základě pokynu videorozhodčího zvedl praporek. Jihlavský odchovanec byl podle něj před nedovoleným zákrokem na svého spoluhráče v postavení mimo hru.

Trust VAR to go against us... just as Vydra is about to step up and smash it home 🙈🤣 #twitterclarets #BURBAR #FACupThirdRound pic.twitter.com/sLoWwsz4G5