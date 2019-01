Promiňte, je zavřeno! Hrdina De Gea po výkonu sezony sbírá chválu | iSport.cz

„Perfektní noc ve Wembley,“ shrnul sám De Gea výhru na Twitteru. Právě slovem perfektní by se dal popsat i jeho výkon. Jedenáct zákroků je nejvíc, co kdy potřeboval na vychytanou nulu, přesto si čisté konto nenechal ujít ani proti šancím hráčů, jako je elitní kanonýr Harry Kane, dělící se s Mohamedem Salahem o první místo v tabulce střelců.

„Rozjíždíme se! Dnes to byla velká výhra, De Gea byl neuvěřitelný,“ smekl před španělským gólmanem spoluhráč Nemanja Matič. „Vím, že jste se všichni cítili jako já,“ napsal Juan Mata k obrázku, ve kterém zírá na brankářského kolegu v němém úžasu. Nejvtipnější reakci si připravili Romelu Lukaku a Luke Shaw, kteří na Instagram sdíleli stejnou humornou kresbu – De Geu stahujícího rudou roletu přes celou branku s nápisem „Promiňte, v neděli je zavřeno.“

Ve studiu pořadu Match of the Day byl připraven bývalý středopolař United Darren Fletcher, a ani on se nepřestával divit Španělovu výkonu. „Na pozici brankáře udělal hotovou revoluci. Ví, že je těžké dostat celé své tělo na zem a chytat vše rukama, tak používá nohy. Chová se tak pokojně, každý zákrok udělá úplně v klidu, nechodí moc vysoko ani nízko. Když už někdy udělá chybu, nerozhodí ho to, protože se nenechá unést ani při chybě, ani při fantastickém zákroku. Nařve na své obránce, nevyšiluje, je klidný a spořádaný. Je to nejlepší brankář na světě,“ prohlásil 34letý Skot, který v Manchesteru United strávil v součtu s mládežnickými kategoriemi rovných 20 let.

Nebyla by to pravá rivalita, kdyby příznivci jiných klubů nehledali i na takovém výkonu, jaký předvedl De Gea, kaňky. Nejčastější „obžalobou“ bylo to, že většina Španělových zákroků byly situace, ve kterých ho míč prostě trefil. O tom ale mnozí nechtějí ani slyšet, včetně Bena Fostera. Zkušený gólman číslo jedna sedmého Watfordu, který byl v United tři roky náhradníkem, rozebral argument kritiků na svém Twitteru.

„Vidím spoustu lidí, co říkají, že ty střely šly přímo na De Geu. Prosím, počítejte s tím, že tenhle chlapík má úplně šílený smysl pro to, kde má kdy stát. To se nedá naučit. Je to skvělý gólman,“ poklonil se 35letý Angličan s osmi starty za reprezentační výběr.

„To, že je vždy ve správný čas na správném místě, není jen o štěstí. Lidi rádi porovnávají gólmany United, a já si myslím, že De Gea je na stejné úrovni jako Peter Schmeichel a Edwin van der Sar,“ souznil s ním v komentáři pro list Daily Mail Alex Stepney, který dres United oblékal mezi roky 1966 a 1978.

United pod Olem Gunnarem Solskjaerem ještě neztratili ani bod a za pět ligových zápasů stačili vymazat osmibodové manko na Arsenal. A vděčit za to můžou i De Geovi, který v pěti kláních inkasoval jen třikrát.