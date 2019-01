Zeď De Gea a Pogba jako Lampard. United válí, Solskjaer má rekord | iSport.cz

„Vytáhl tři nebo čtyři brilantní zákroky,“ jen uznale pokýval obránce Tottenhamu Ben Davies. I on dobře věděl, že šance Hotspurs na bodový zisk z hitu dvaadvacátého kola anglické ligy zmařil hlavně De Gea. „Nejlepší zásah? Všechny si nepamatuju, takže nemůžu vybrat jen jeden. Ale byl to skvělý zápas, porazili jsme top tým,“ usmál se španělský brankář.

Jeho přínos vyzdvihl i trenér Solskjaer, který se po zápase zase mohl usmívat. „Fantastické. Když nasbíráte jedenáct zákroků, znamená to skvělý výkon. Dva z nich byly špičkové, v dalších situacích očekáváte, že je David vyřeší. Bránili jsme dobře jako celý tým, hrát proti Harrymu Kaneovi vaši obranu vždycky prověří,“ podotkl pětačtyřicetiletý norský kouč. Ani elitní anglický střelec si ovšem na De Geu nepřišel, ten pokryl všechny čtyři jeho střely.

O výhře United rozhodl těsně před přestávkou Marcus Rashford, kterého parádní přihrávkou našel Paul Pogba. Jednadvacetiletý anglický útočník z úhlu prostřelil Llorise, trefil se ve třetím ligovém zápase v řadě. „Byl to nejtěžší zápas pod Solskjaerem, pro dobrý výsledek jsme museli tvrdě pracovat. Hlavní je, že máme body,“ radoval se Rashford, na kterého norský kouč od začátku hodně sází.

A to se vyplácí. United prodloužili vítěznou sérii, drží šesté místo a kolo za kolem stahují mužstva před sebou. Aktuálně už mají stejný bodový zisk jako pátý Arsenal, na čtvrtou Chelsea ztrácí šest bodů. A míří ještě výš. „Pořád věříme, že můžeme skončit v elitní čtveřici. Jsme United, máme dobré hráče a budeme bojovat až do konce,“ burcoval nedělní hrdina De Gea.

Jaký to rozdíl proti mátožnému výběru, který ještě před měsícem střídal pod vedením Josého Mourinha průměrné výkony s podprůměrnými. Solskjaer jako by spící hvězdy ze dne na den probral a ty mu to na hřišti vrací. Vždyť vyhrát všech šest premiérových zápasů nedokázaly ani takové klubové legendy jako Matt Busby či Alex Ferguson.

„Vím, proč jsem tady, a co moje práce obnáší. Dělám, co můžu, abych pomohl týmu. V Manchesteru United se očekává, že vyhrajete každý zápas,“ prohlásil Solskjaer. Jeho vizi opět chválil záložník Pogba, autor klíčového pasu před gólem. „Užívám si svůj fotbal. Víc útočím. Předtím jsem musel víc bránit a to není moje nejlepší vlastnost. To, co hraju teď, je má pozice. Manažer mi řekl, ať se tlačím do vápna a střílím góly, nejlepší příklad je Frank Lampard,“ řekl Pogba.

Kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino byl na své svěřence i přes porážku hrdý. „Po čtyřech a půl letech v klubu – ve druhé půli jsme předvedli nejlepší výkon, jaký jsem kdy viděl. David de Gea měl jedenáct zákroků, což je neuvěřitelné,“ uvedl argentinský stratég. „Ve fotbale si někdy zasloužíte vyhrát a nevyhrajete, jindy je to naopak. To je důvod, proč fotbal milujeme,“ dodal ještě.