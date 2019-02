Muži za Čechem. Exkluzivní zpověď z Chelsea i jiný pohled na konec | iSport.cz

Tohle spojení fungovalo. Petr Čech si pečlivou přípravu nedovedl představit bez Christopha Lollichona. Nenápadného muže, který má na mimořádné kariéře české legendy zásadní podíl. Spolu konzultovali výkony v zápasech, plánovali náplň tréninků. Neustále hledali fígle, jak se zlepšovat. Postupem doby se z nich stali velcí přátelé, kteří se rádi vidí i mimo trávníky, zajímají se o své rodiny a osobní život. V souvislosti s blížícím se koncem Čechovy veleúspěšné kariéry Lollichon nechává nahlédnout Sport Magazín do společné kuchyně, kde se utvářelo umění jednoho z nejlepších brankářů, který kdy chytal v Premier League.

Pojďme nejdřív do úplných začátků. V roce 2002 jste trénoval brankáře v Rennes. Proč jste se rozhodli přivést do klubu Petra Čecha?

„Petr zrovna odehrál s reprezentací mistrovství Evropy do 21 let, kde podával opravdu skvělé výkony. Ve finále Češi vyhráli na penalty proti Francii, za ně chytal Mickael Landreau, kterého jsem trénoval v Rennes. Petra jsme už předtím nějakou dobu sledovali a během turnaje si řekli, že ho zkusíme získat.“

Už tehdy jste věděl, že bude Petr tak dobrý?

„Velmi rychle jsem zjistil, že se stane prototypem ,moderního gólmana‘. Vysoký, rychlý, výbušný a především nesmírně chytrý. Už tehdy jako mladý brankář zásadně ovlivňoval celou hru. Měl ohromný potenciál, aby se propracoval mezi úplně nejlepší gólmany na světě.“

Už v létě 2004 přestoupil do Chelsea. Nebál jste se, že je to pro něj moc velký skok?

„Petr vždycky miloval výzvy. Navíc měl potřebné kvality k tomu, aby se rychle zlepšoval. Už jako mladý se dokázal posouvat a zvládal velký tlak související s přestupem do velkého klubu. Proto jsem se o něj v Chelsea nebál. José Mourinho si tohle uvědomil velmi brzy a příliš se nerozmýšlel, aby z něj udělal novou jedničku.“

Společně jste odtrénovali stovky tréninků. Čím se nejvíc odlišuje od ostatních brankářů?

„Jak dobře víte, Petr je ohromný profesionál. Vždycky chce dosáhnout co nejlepšího výkonu. Každý trénink potřebuje k tomu, aby se vyvíjel a zlepšoval. Tím pádem ho vůbec nemusíte motivovat k tomu, aby ráno přišel stoprocentně nachystaný. Tohle je pro trenéra ohromně důležité. Protože pak víte, že všechna cvičení, co připravíte, on udělá na naprosté maximum.“